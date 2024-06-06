大阪・関西万博に子どもを無料で招待するという事業に対し、教師たちから中止を訴える声が上がっています。【画像】「子どもの安全が保障されない」約100平方メートルが損傷したガス爆発事故■大阪・交野市“万博ポスター”撤去へ大阪府交野市山本景市長のブログから「あまりにも、非民主的で強権的なやり方への抗議として掲示物等を撤去するよう（協力しないよう）指示しました」4日、万博に関するポスターやポップを市内