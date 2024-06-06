5日、ベトナム南部ホーチミンで実施された邦人刺殺事件の現場検証（共同）【ホーチミン共同】ベトナム南部ホーチミンで30代の日本人男性が刺殺された事件で、逮捕されたベトナム人容疑者の男が路上で男性を突き飛ばし、刃物のような物で首や胸を複数回刺していたと、目撃者が5日、共同通信の取材に証言した。捜査当局は、男には強い殺意があり、男性側と何らかのトラブルがあった可能性があるとみて事情を聴いている。この目撃