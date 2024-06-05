俳優の竹内涼真さんが、2024年10月25日から配信されるAmazonオリジナルドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」の主人公・桐生一馬役を演じることが発表された。竹内さんを起用したビジュアルも公開され、Xでは配役をめぐって「超楽しみ」「違和感しかない」とさまざまな声が上がっている。キャッチフレーズは「ただ龍の如く、すべてを喰らえ」、鍛えられた背中が大写しに同作については、6月4日に東京都内で世界配信決定記者会見が