軽SUV！アクティブな「ハスラー」とはどんなクルマスズキは2024年5月24日、軽乗用車「ハスラー」を一部仕様変更し、発売しました。また、「ハスラータフワイルド」も新設定し、同日より発売をしています。独特なデザインを特徴とするハスラーですが、どのようなユーザーが興味を示しているのでしょうか。顔が変わった！ スズキが新型「ハスラー」初公開！初代ハスラーは2014年1月に登場し、広い室内空間の軽ワゴンと