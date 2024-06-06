「『虎に翼』第9週の『男は度胸、女は愛嬌？』では、寅子（伊藤沙莉）と夫の優三（仲野太賀）の別れが描かれました。優三の幻影と語らうシーンについては、SNS上で《たとえ幻でも、優三さんに会えてよかった。泣けて良かったね。寅ちゃん》といった声が上がっていました」（テレビ局関係者）ドラマの公式HPに掲載されたインタビューで伊藤沙莉（30）は、仲野太賀（31）との共演についてこう語っている。《本当に優三さん役が太賀さ