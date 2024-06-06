【ハノイ＝安田信介】フィリピン軍は４日、中国と領有権を争う南シナ海で比側が実効支配するアユンギン礁（中国名・仁愛礁）に駐留する兵士向けの食料を、中国海警局が強奪したとする映像を公開した。比軍によると、５月１９日、軍用機が海上に投下した食料の一部を海警局が奪った。映像には、比側と中国側のボートが入り乱れて物資を回収する様子が映っている。アユンギン礁は比側が座礁させた艦船を用いて実効支配している