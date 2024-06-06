首都・ハノイで調査あり得ないほどの超円安が続く中、海外に行くたびに気になるのが現地の物価だ。特にマクドナルドのビッグマックの価格を比較したビッグマック指数（The big mac index）は、各国・地域の物価水準や購買力を把握する基準として使われている。では、東南アジアの観光名所ではどうなのか。ベトナムの首都・ハノイの高級商業地域の一角にあるマクドナルドを訪れた筆者は、ハンバーガーとチーズバーガーの値段を見