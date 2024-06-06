この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはたまご(@_futagotamago)さんの双子のお子さんのかわいすぎる言い間違いについての投稿です。言葉を覚える過程ではさまざまな言い間違いがありますよね。ちょっと惜しいというものから、どうしてそうなった？というものまで、言い間違いを聞けるのも子育ての楽しみの一つかもしれません。たまごさんのお子さんは双子。1人でもかわいい言い間違いですが、双子