前明石市長で弁護士泉房穂氏（６０）が５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。国の政策を“有害”と断罪した。泉氏は自身が出演したテレビ朝日系の討論番組「朝まで生テレビ」での画像を引用した投稿を貼付し、「日本だけが先進国で唯一３０年間も経済成長していないのは、国が３０年間、国民の首を絞め続けてきたから」と指摘。その上で３０年間の国の政策について「国は無策だったのではなく、有害だったのだ」と厳しい論調