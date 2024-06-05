YouTuberとして活動中の宮迫博之が千葉テレビの番組で業界に復帰予定だったものの、頓挫したという。【写真】「めちゃくちゃ老けた」視聴者を騒然とさせた渡部建の近影千葉テレビといえば『白黒アンジャッシュ』でアンジャッシュ渡部建を復帰させ、同番組は現在も継続中。渡部は自身の不倫スキャンダルによって芸能活動を自粛していた期間もあり、復帰後は『白黒アンジャッシュ』のほかYouTubeなどで活動を続けているが、ネ