元参院議員で有罪判決を受けたガーシーこと東谷義和氏が、落語家転身と一部で報じられたことに、落語家たちがＳＮＳでさまざま反応。その中で三代目東生亭世楽は、「落語家になったら？と唆した人物はわかりました」とし、「明後日あたりにはお知らせ出来る」とつぶやいた。東谷氏は一部ネット記事で編集者の箕輪厚介氏とのトークショーで落語家に転身すると発言したと報じられている。その記事によると、尊敬している人に今後