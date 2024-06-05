1991年の長崎県雲仙・普賢岳大火砕流に関して、日本テレビは3日、運営するX（ツイッター）への「報道関係者や警察、消防、海外の火山学者など多くの人が犠牲になりました」との投稿を削除した。この際、「人災とも言える」と指摘する第三者の書き込みも共に削除し、インターネット上で批判が集まっている。セクシー田中さん問題で小学館が調査報告書 日テレ側に「第一の問題」日テレ広報部は取材に対し、第三者の書き込みは誤