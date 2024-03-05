カルビーは3月中旬から、「じゃがりこ サラダLサイズ」のパッケージを、人気ゲーム「原神」とコラボしたデザインに順次切り替えて発売する。【関連記事】スシロー×原神コラボ開催、コラボ寿司購入でゲーム内アイテムプレゼント、アクリルスタンド付きメニュー販売やすし皿当たる抽選キャンペーンも2024年4月下旬販売終了予定。68g、想定価格税込195円前後。「原神(げんしん)」は、株式会社COGNOSPHERE(本社:東京都渋谷区)のHoYove