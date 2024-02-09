筆者の知人A子さんから聞いた、新婚時代にやってしまった、心底後悔している出来事をご紹介します。 家出してワンナイト！ 後悔するも“さらなる追い打ち”が──！？ 夫には未だバレていませんが、友人の投稿は今でも残っているそうです。自業自得とは言え、ヒヤヒヤものですね。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されない