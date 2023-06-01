ママとパパの結婚式を観ていたら、パパと結婚したくなった4歳の娘さん。しかし、パパに「ママと結婚しているからできない」と振られてしまい、泣き出してしまった様子に「初めての失恋」「パパ幸せ者」「娘の結婚式でパパが号泣するやつ」「ママには敵わん」「娘は時に最大のライバル」などのコメントが寄せられ、480万再生を超える反響があった。普段からパパ愛あふれる娘さんの日常をお母さんに聞いた。【動画＆写真】ドレスに