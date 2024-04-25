アルゼンチンのあるニュース司会者が生放送の途中に過去の性暴行被害の事実を証言して「児童性的暴行控訴時効廃止」を主張して注目を集めている。２４日（現地時間）、ラ・ナシオンやクラリンなど現地日刊紙によると、ロザリオ地域の有名テレビニュースキャスターのファン・ペドロ・アレアルト（ＪｕａｎＰｅｄｒｏＡｌｅａｒｔ）氏は先週、「Ｃａｎａｌ３」の看板ニュース番組で「視聴者の皆さんに私の話をお聞かせするのは