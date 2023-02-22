「BreakingDown7」を前日会見からドタキャンしたラッパーのSATORUが22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“襲撃”報告後初の動画を投稿した。19日に開催された「BreakingDown7」に出場予定もSATORUは18日に「何者かに襲撃されました。情報を集める」というタイトルで動画投稿。動画では流血姿にモザイクされたSATORUが「何者かに襲撃された。誰の犯行で誰の仕業かまだ分からない。BreakingDown7、それから炎上万博、それ