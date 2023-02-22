20日にライブBPに登板し、WBC米国代表アロンソをフォークで空振りメッツの千賀滉大投手が19日（日本時間20日）にライブBPで披露した“お化けフォーク”はメジャーの打者たちをも驚愕させた。ニューヨーク地元紙「Newsday」は20日（同21日）に表紙で掲載。「センガの消えるフォークボールは、メッツ（のチームメート）を感心させた」と報じた。ライブBPでは、千賀を見ようと多くの人が集結。スティーブ・コーエンオーナーはバッ