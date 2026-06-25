株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、SUPER CENTER PLANT-5 境港店(鳥取県境港市)において店舗改装を実施し、6月27日(土)にリニューアルオープンいたします。





同店は2004年のオープン以来、地元のお客様に支えられながら、地域に根ざした店舗として営業してまいりました。

こうしたご愛顧にお応えするために、今回の改装では、食品売場の品揃えを充実させることで、日々のお買い物がより便利に、選ぶ楽しさを感じていただける売場へとリニューアルしました。





PLANT-5 境港店、リニューアルオープン！





【青果売場】

店内入口すぐの青果売場では、地場野菜や地元産果物を中心に、鳥取県西部エリアの特色を活かした品揃えの充実を図るとともに、地産地消の取り組みを強化しています。新鮮さや旬を感じていただける地域一番の品揃えを目指した売場づくりを行っていきます。





【鮮魚売場】

境魚港直送の鮮魚の取り扱いを一層強化することで、当社最大の魅力である対面販売の魚種をさらに充実させ、商品提案、調理方法のご案内を通して地元の魚の魅力をさらに発信してまいります。あわせて、お造りや焼き魚、煮魚などの店内調理商品の品揃えを拡充し、より手軽にご利用いただける環境を整えました。





【精肉売場】

「大山どり」の品揃えを更に充実させました。あわせて、店内加工の「ローストビーフ」などのおつまみ向け商品の展開も広げています。

また、簡便調理や即食ニーズの高まりに対応するため、大容量商品の導入に加え、地元食肉加工メーカー「大山ハム」の品揃えを拡充し、日常使いから少し贅沢な商品まで幅広い提案をいたします。





青果売場/鮮魚売場





【惣菜売場】

多くのお客様からのご要望にお応えし、「惣菜バイキング」を再開しました。

お肉たっぷり黒酢酢豚や肉じゃがなどの定番メニューに加え、多彩なサラダメニューまで、和洋中50種類以上の幅広いラインナップを取り揃え、好きな料理をお好みの量だけ盛りつけていただけます。また、約30種類から選べる「100円・150円揚げ物バイキング(各税込108円・162円)」を新たに導入し、幅広いシーンでご利用いただける売場へと刷新しました。





【ベーカリー売場】

長年ご好評をいただいている「メイプルラウンド食パン」や「ホテル食パン」に加え、新たに1個39円(各税込42円)の「ミニパンバイキング」を展開するとともに、均一価格のこだわりの手造りサンドイッチなどの品揃えを拡充しました。手軽にお楽しみいただける価格帯の商品を、惣菜パンから菓子パンまで幅広く揃えることで、大人から子どもまで楽しんでいただける売場になりました。





惣菜バイキング





【食品売場】

地域一番の品揃えを目指した売場を「オールスターズ」と題し、インスタント麺500種類以上、レトルト食品350種類以上、ふりかけ300種類以上、缶詰・瓶詰500種類以上を取り揃えるなど、各カテゴリーにおいて圧倒的な品揃えを実現しました。

酒コーナーでは、中国山地の清らかな水と独自の酒米を活かした、ふくよかで奥行きのある味わいが特徴の山陰の地酒の品揃えを拡大しました。鳥取県の千代むすび酒造株式会社や久米桜麦酒株式会社、島根県の簸上清酒合名会社や米田酒造株式会社などの地域に根ざした酒蔵や醸造元の商品を充実させています。

また今回、新たに久米桜麦酒株式会社が手掛ける「大山Gビール」や、同じく鳥取県の酒蔵である松井酒造合名会社のウイスキーやハイボールなどを導入し、地域の魅力を感じていただける商品ラインナップを強化しました。

日常の食卓からこだわりの商品まで幅広い商品を取り揃え、用途に応じてご利用いただけます。





食品売場※画像はイメージ図です





【菓子売場】

グミやキャンディの品揃え拡充に加え、特に「駄菓子パーティー」と題した売場では、子どもから大人まで楽しめる1,000種類以上のラインナップを取り揃え、昭和レトロを感じる商品から現在のお子様にも人気の商品まで幅広く展開しています。世代を問わず選び放題の楽しさを感じていただける空間に仕上がりました。





菓子売場※画像はイメージ図です





【雑貨売場】

キッチン売場では、料理や食事を楽しむライフスタイルを提案する商品を取り揃え、ゆっくりとお買い物を楽しめる空間へと刷新しました。

さらに、防災用品コーナーでは、ローリングストックを意識した日常的な備えに対応する商品を幅広く取り揃え、安心して備えを進めていただける環境の提供に取り組んでいます。





雑貨売場





今後も、お客様の多様なニーズにお応えし、生活のよりどころとして、利便性と買い物の楽しさの両立に取り組み、地域のお客様から常に必要とされる存在を目指してまいります。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)

鳥取県、島根県、岡山県、兵庫県、京都府、滋賀県、

三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県、新潟県、福島県

URL ： https://www.plant-co.jp/