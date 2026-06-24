ネクライトーキー、TVアニメ「ヤニねこ」ED主題歌「煙とブルー」を7月1日に先行配信決定！対バンツアー、注目のゲストアーティスト第一弾・8組を一挙解禁！

日本コロムビア株式会社

ネクライトーキーが８月にリリースするデジタルEP「煙とブルー e.p.」から表題曲の「煙とブルー」が先行配信されることが明らかになった。

「煙とブルー」は7月2日(木)から放送されるTVアニメ「ヤニねこ」のエンディングテーマ。

原作の大ファンである朝日(Gt)が過去に“いつかヤニねこがアニメ化されるときは主題歌を担当したい”という趣旨のSNS投稿を行っていたことがきっかけで書き下ろした一曲で、アニメの放送の前日、7月1日(水)に配信リリースされる。

また、新EPを引っ提げて９月から開催する全国ツーマンツアー<オーキートーキー！全国編 vol.7>の対バンゲストの一部が発表された。

全13公演の内９公演の対バンが明らかになり、Grape Kiki(神奈川)、PompadollS(埼玉)、Conton Candy(愛知)、板歯目(北海道)、omeme tenten(石川・新潟)、171(香川)、三四少女(宮城)、Trooper Salute(大阪)が各都市で出演。チケット３次先行は本日から受付スタートとなる。

ネクライトーキーは、本日6月24日(水)に2nd Live Blu-ray『ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』をリリースしたばかり。ツアーに先駆けて、ネクライトーキーの熱狂のライブを映像でも楽しもう。

・Digital EP「煙とブルー e.p.」

2026年8月5日(水) Release

COKM-46568

[収録曲]

M1. 煙とブルー TVアニメ「ヤニねこ」エンディングテーマ *7月1日先行配信

M2. エレキの気持ち

M3. 風がただ吹いている

M4. 余計なこと

■アニメ情報

TVアニメ『ヤニねこ』

●放送情報

2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30～

AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30～(※リピート放送：毎週木曜日28:00～)

各配信サイトにて放送後一斉配信開始！

※予告なく変更となる場合があります

●イントロダクション

人間と獣人が共存する世界で、

タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、

まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、

ヤニまみれな日常をゆる～く見守ってください。

●スタッフ

原作：にゃんにゃんファクトリー（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：木村 拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦 力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤 寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

●キャスト

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田 徹

●オープニングテーマ&エンディングテーマ情報

オープニングテーマ：忘れらんねえよ「なんもねえ」

エンディングテーマ：ネクライトーキー「煙とブルー」

●WEB

WEB： https://yanineko-anime.com

X： https://x.com/yanineko_anime （推奨ハッシュタグ：#ヤニねこ）

■ライブ情報

・オーキートーキー！全国編 vol.7

9月6日(日) 福岡・Drum Be-1 Open 17:30 / Start 18:00

9月11日(金) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA Open 18:30 / Start 19:00 w/ Grape Kiki

9月18日(金) 埼玉・西川口Live House Hearts Open 18:30 / Start 19:00 w/ PompadollS

9月26日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand Open 17:30 / Start 18:00 w/ Conton Candy

10月1日(木) 東京・下北沢シャングリラ Open 18:15 / Start 19:00

10月4日(日) 北海道・札幌cube garden Open 17:30 / Start 18:00 w/ 板歯目

10月11日(日) 石川・金沢AZ Open 17:30 / Start 18:00 w/ omeme tenten

10月12日(月祝) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE Open 17:30 / Start 18:00 w/ omeme tenten

10月22日(木) 香川・高松DIME Open 18:30 / Start 19:00 w/ 171

10月23日(金) 広島・SIX ONE Live STAR Open 18:30 / Start 19:00

10月30日(金) 宮城・仙台MACANA Open 18:30 / Start 19:00 w/ 三四少女

11月3日(火祝) 大阪・心斎橋SUNHALL Open 17:00 / Start 17:30 w/ Trooper Salute

11月5日(木) 東京・Spotify O-WEST Open 18:00 / Start 19:00

<プレイガイド３次先行(抽選)>

受付期間：6/24(水)18:00 - 7/26(日)23:59

前売り \5,800(+ 1Dr) https://l-tike.com/necrytalkie/

U25 \5,000(+ 1Dr) https://ticket-frog.com/e/okeytalkie_vol7

※U25チケットは25歳以下のお客様がご購入可能なチケットです。

ご入場時に年齢確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。ご持参がない場合、一般チケットとの差額をお支払いいただきます。

■リリース情報

・Blu-ray「ネクライトーキー メジャーデビュー５周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」

2026年6月24日(水) Release

CEG-124 \8,000 + tax

三方背BOX スペシャルブックレット付

*コロムビアミュージックショップにて販売中

購入： https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/

[収録曲目]

M01. レイニーレイニー

M02. モブなりのカンフー

M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン

M04. 悪態なんかついちまうぜ

M05. こんがらがった！

M06. 北上のススメ

M07. 気になっていく

M08. 許せ！服部

M09. そういうものでしょう？

M10. 大事なことは大事にできたら

M11. bloom

M12. ふざけてないぜ

M13. あべこべ

M14. 余計なこと

M15. ら行が言えない、言葉が足りない

M16. 怠惰でいいナ

M17. サカナぐらし

M18. ちょうぐにゃぐにゃ

M19. 君はいなせなガール

M20. オシャレ大作戦

M21. だれかとぼくら

Enc1. 明日にだって

Enc2. 遠吠えのサンセット

■ライブ映像

ネクライトーキーLIVE「大事なことは大事にできたら」

https://youtu.be/-0m9EeYeSfY

ネクライトーキーLIVE「オシャレ大作戦」

https://youtu.be/bI-6i96mjEs

ネクライトーキーLIVE「ら行が言えない、言葉が足りない」

https://youtu.be/PFLF1XzrBMc

■「ネクライトーキー」プロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

■「ネクライトーキー」リンク

HP： https://necrytalkie.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

X： https://x.com/Talkie_official

Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/