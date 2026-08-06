「信じられない」「こんな歓迎は初めて」２万5000人集結にサラーも驚愕…空港が“大熱狂”に包まれた新天地到着の瞬間
世界的スターの到着に、街全体が熱狂した。
2025-26シーズン限りでリバプールを退団したエジプト代表FWモハメド・サラーが、トルコの強豪トラブゾンスポルへの加入に向けて現地入りし、歴史的な歓迎を受けた。トルコ紙『Fanatik』が、その様子を大きく伝えている。
34歳FWは、トラブゾンスポルと２年契約で移籍合意。クラブもSNSで交渉開始を正式発表し、現地時間８月５日にイスタンブールへ到着する予定であることを明らかにしていた。
その後、プライベートジェットでトラブゾン空港に降り立つと、空港周辺には多くのファンが集結。自治体が無料シャトルバスを運行するほどの盛況ぶりで、ボルドーと青のユニホームを身にまとったサポーターがチャントを歌い、発煙筒を焚いて世界的スターを歓迎した。
報道によれば、サラーはクラブのエルトゥールル・ドアン会長やファンとともにチャントを先導。ファンとの記念撮影にも快く応じ、大歓声に包まれた。
さらに空港でのインタビューで本人は、感激を隠さなかった。
「この素晴らしい雰囲気の場所にいられて本当に嬉しい。こんな光景は今まで見たことがない。２万5000人もの人がここにいるなんて、信じられない！ こんな光景は初めてだ！」
そして新天地での成功も誓う。
「これまでどこでも成功を収めてきた。トラブゾンスポルでも成功を収めたいと思っている」
ドアン会長も「モハメド・サラーは世界的なスター選手。私たちのファンは、世界的なスター選手をどのように迎えるべきかを示してくれた」とサポーターへ感謝を述べた。
サラーは昨季リーグ３位のトラブゾンスポルでも、その圧倒的な得点力でクラブに新たな栄光をもたらせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「今まで見たことがない…」発煙筒＆大合唱！サラーが絶句した“衝撃の光景”
2025-26シーズン限りでリバプールを退団したエジプト代表FWモハメド・サラーが、トルコの強豪トラブゾンスポルへの加入に向けて現地入りし、歴史的な歓迎を受けた。トルコ紙『Fanatik』が、その様子を大きく伝えている。
34歳FWは、トラブゾンスポルと２年契約で移籍合意。クラブもSNSで交渉開始を正式発表し、現地時間８月５日にイスタンブールへ到着する予定であることを明らかにしていた。
報道によれば、サラーはクラブのエルトゥールル・ドアン会長やファンとともにチャントを先導。ファンとの記念撮影にも快く応じ、大歓声に包まれた。
さらに空港でのインタビューで本人は、感激を隠さなかった。
「この素晴らしい雰囲気の場所にいられて本当に嬉しい。こんな光景は今まで見たことがない。２万5000人もの人がここにいるなんて、信じられない！ こんな光景は初めてだ！」
そして新天地での成功も誓う。
「これまでどこでも成功を収めてきた。トラブゾンスポルでも成功を収めたいと思っている」
ドアン会長も「モハメド・サラーは世界的なスター選手。私たちのファンは、世界的なスター選手をどのように迎えるべきかを示してくれた」とサポーターへ感謝を述べた。
サラーは昨季リーグ３位のトラブゾンスポルでも、その圧倒的な得点力でクラブに新たな栄光をもたらせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「今まで見たことがない…」発煙筒＆大合唱！サラーが絶句した“衝撃の光景”