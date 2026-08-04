◇米女子ゴルフツアー AIG全英女子オープン最終日（2026年8月2日 英国 ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC＝6601ヤード、パー71）

日本ツアーからスポット参戦した桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が日本女子7人目のメジャー初優勝を飾った。首位と3打差の2位から出て70で回り、通算5アンダーで首位に並んだエスター・ヘンゼライト（27＝ドイツ）をプレーオフで下した。米ツアー初勝利をメジャーの舞台で飾り、賞金150万ドル（約2億3700万円）を獲得。メジャー昇格後のこの大会を制した日本選手は19年の渋野日向子、昨年の山下美夢有に続き3人目となった。

【桑木に聞く】

――海外メジャーで上位を争う自信はあったか。

「優勝できるとまで思っていなかったが、（14位だった）全米女子オープンで凄く自信がついた。その自信を最後まで持ってやろうと思っていた」

――前回は4位発進しながら2日目に崩れて予選落ちした。その教訓は生かせたのか。

「去年は2日目が強風だったので、もっと風に強い球を打ったり、マネジメントをしなきゃいけないと思った」

――プレースタイルは。

「こっち（海外）のツアーでは全然、飛ぶ方ではないと思うが、ショットの正確性には凄く自信がある」

――昨年の山下選手に続き日本勢が連覇を達成した。

「日本勢として大会を盛り上げられたことは本当にうれしいし、これからもチームジャパンで盛り上げたい」

――応援してくれた人に一言。

「来てくれた両親、チームのみんなにも感謝したい。そして今、熊本では大きな地震があった。一日も早い復興を願っています」

――米ツアー出場権を獲得し、予選会に出る必要がなくなった。

「メンタル的に凄く落ち着いた。それくらい価値が計り知れない優勝だと思う」

――どのタイミングで本格参戦するのか。

「来季は（米ツアーで）全部出たいけど、未定。後半戦も日本ツアーで戦うつもり。（米ツアーも）出られる大会があれば出たい」

――今回の優勝をどのように祝うか。

「お酒が好きなので、いっぱい飲みたい。ウイスキーのソーダ割り（を飲みたい）」