横浜が4季連続の甲子園

第108回全国高校野球選手権の神奈川大会は26日、横浜スタジアムで決勝が行われ、横浜が11-1で桐光学園を下し、4季連続の甲子園出場を決めた。エースの織田翔希投手（3年）が9回2死から自己最速タイの157キロをマーク。9回1失点、130球で完投し、涙を見せた。試合後には足を引きずる姿もあり、閉会式の行進には加わらず。村田浩明監督は交代に動いたが、本人は「（降板の選択肢は）全くなかった」と振り返った。

ドラフト1位候補として注目される織田は初回、いきなり1番・黄奏崇の打席で155キロをマーク。力のある速球と切れ味十分の変化球で打者を仕留めていった。6回に併殺崩れで今大会初失点を記録するも、許したのはこれだけ。120球を超えた9回2死から自己最速タイの157キロをマークするなど、130球の完投勝利。最後は天を指さし、涙でナインと歓喜した。

スタンドに挨拶した後、織田は2人に肩を支えられながら移動。左足首にテーピングを巻くなどの治療を受け、背負われてベンチ裏へと運ばれていった。その後に行われた表彰式には姿を見せたが、行進には加わらず。村田監督らとベンチ前に並び、仲間の雄姿を見届けた。

この夏、初戦だった2回戦・湘南工大付戦に先発するも、左足首に打球を受けて途中交代。準決勝・慶応戦でも右脚の違和感が原因で7回途中に降板していた。

織田は試合後、9回について「（降板の選択肢は）全くなかった」と回顧。怪我の状態については多くを語らなかった。9回2死から自己最速タイの157キロを計測したことについては「自然と、勝手に出たんじゃないかな」と振り返った。「優勝投手になれたということよりも、こうやって全員で優勝を掴み取れたっていうほうが自分としては嬉しいです」と喜んだ。

村田監督は「最後、（織田が）全く言うことを聞かなかったですね。（小林に）代えるよと言ったけれど、代わらないとか。ストレートばっかり最後投げていたので、変化球使えって言ったんですけれど、ストレートで行きますと」と苦笑いで振り返った。

織田の続投主張を受け入れた形に。指揮官は「彼も自分の世界に入ってたので。彼の世界を邪魔するわけにいかないですし。彼はこの神奈川で大きく成長させてもらったので。僕もそうですし、他の観客さんたちもそうですし、支えてきてくれた方々も、織田を最後まで見たいっていう思いが多分あったと思いますので。ま、最後は本人が行く、僕も最後まで行かせる、ということで行かせました」と説明した。

これで横浜は4季連続の甲子園。25年春に優勝し、夏は準々決勝敗退。今春は1回戦で敗れた。夏は春夏連覇を達成した1998年以来となる甲子園Vを目指す。桐光学園は2012年以来、14年ぶり5度目の出場を目指したが及ばなかった。



（THE ANSWER編集部）