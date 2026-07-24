山梨学院準決勝敗退の衝撃　1位候補・菰田陽生のドラフト戦線に影響はあるのか　投打二刀流の「ネクスト大谷」

ドラ1候補とされる菰田の今後が注目される（C）産経新聞社

波乱が相次ぐ今夏の高校野球地方大会。その中でも衝撃は別格でした。

7月20日に山日YBS球場で行われた山梨大会の準決勝、山梨学院・帝京三戦。優勝候補の筆頭とみられ、全国制覇の可能性も十分あると思われていた強豪・山梨学院が延長10回タイブレークの末、4−5でサヨナラ負けを喫し、今秋ドラフト1位候補の投打二刀流、菰田陽生投手（3年）の夏が終わってしまったのです。

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「山学散る」は瞬く間にネットニュースとなり、高校野球ファンの枠を超え、広く世間一般の関心事になりました。その帝京三もまた、決勝で東海大甲府に3−5で敗れ、頂点には届きませんでした。

野球ファンの関心は、195センチ、102キロの恵まれた肉体を誇ることから、「ネクスト大谷」とも称される菰田が最後の夏、甲子園にたどり着けなかったことで、その評価にどう影響するのか、その一点に寄せられています。

あるセ・リーグのスカウトは、こう断言します。

「高校生のドラフト候補選手が最後の夏、甲子園で素晴らしいパフォーマンスをして評価を高めることは過去にもありましたが、我々スカウトが見るのはその選手の能力や技術なので、チームの勝敗は基本的に関係ありません。菰田選手については、春の選抜大会でのケガもありましたが、復帰後の練習試合から各球団とも視察を繰り返していて、ある程度の評価は固まっているでしょう。もちろん、1位で消えることは間違いありません」