MLBはオールスター前の日程が終了。日本人ルーキーが活躍を見せています。

ホワイトソックスの村上宗隆選手は開幕から3試合連続ホームランと驚きのメジャーデビューを果たすと、4月には大谷翔平選手と並ぶ日本選手最長タイの5試合連続ホームランを記録。5月にはア・リーグ月間最優秀新人賞に選ばれるも、5月末のタイガース戦で右ハムストリングを痛めチームを長期離脱。それでも、日本時間11日のアスレチックス戦で復帰を果たし、オールスターにも選出されました。前半戦はここまで、60試合に出場し、20本塁打、49安打、42打点、打率.232、OPS.911を記録しています。

ブルージェイズの岡本和真選手は1年目からチームの打線をけん引。6月にはア・リーグ月間最優秀新人賞を受賞し、大谷選手がエンゼルス時代に記録した、日本選手MLB1年目の最多ホームラン記録に並ぶ22本塁打をマーク。岡本選手はここまで93試合に出場し、22本塁打、81安打、62打点、打率.239、OPS.788を記録しています。

アストロズの今井達也投手は2戦目のアスレチックス戦で6回途中無失点でメジャー初勝利。ここまで13試合に先発登板し、5勝4敗、防御率6.06としています。