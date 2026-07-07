有安杏果さん（2017年撮影）

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元ももいろクローバーZで歌手の有安杏果さん（31）が2026年7月7日、移動スケジュールや新幹線飛行機の便を特定したり、意図的に同乗したりする行為に対し、X上で注意を呼びかけた。こうした行為を確認した場合、法的措置を含め厳正に対処するとした。

行為確認されれば「ファンクラブ会員の方は強制退会」

有安さんは7日にXを更新し、個人事務所「アプリコット」の名義を記載しつつ、「皆さまへのお願いとご注意」と題した文章を公開した。

投稿では、「移動スケジュールや新幹線飛行機の便の特定はお控えください」と呼びかけた。こうした行為のほか、「当アーティストが利用する新幹線飛行機などの交通機関への意図的な同乗や、駅・空港・ホテル等での待機・接触行為はご遠慮くださいますようお願いいたします」とも訴えた。

続けて、「これらの行為が確認された場合は、法的措置を含め厳正に対処いたします」としたうえで、「ファンクラブ会員の方は強制退会、ならびに今後のライブ・イベントへのご入場をお断りいたします」との方針も示した。

最後に、「アーティストが安全に、そして安心して活動を続けられるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と締めくくった。

SNS上では、「こんな人がいるんだ」「こんな声明出させる程ヤバイやついるの？」「こんな声明を出さないといけない状況が悲しい...」「運営にこんな事いわせんなよ」「めっちゃこわい！」などの声が寄せられている。