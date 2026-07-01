「ポケモンカフェ TOKYO」が初のフルリニューアル！5つ星レストラン風の店内、新メニュー＆ショーの見どころを紹介
2026年6月17日、事前予約制のポケモンオフィシャルカフェ「ポケモンカフェ TOKYO」(日本橋高島屋S.C.東館5階)がリニューアルオープンした。同時に、ポケモンカフェ TOKYOと「ポケモンカフェ OSAKA」両店舗に新メニューが登場。今回はポケモンカフェ TOKYOの店内の様子や注目の新メニューやグッズ、そして新たなショーの見どころをまとめてお届けする。
【写真】「ポケモンカフェ TOKYO」エントランスは5つ星レストランの趣
■タイプ別の座席やカビゴンの新フォトスポットなど仕掛け満載の店内
2018年にオープンしたポケモンカフェ TOKYOは、今回が初の店内フルリニューアル。新たなエントランスは5つ星レストランをイメージし、パティシエピカチュウやシェフピカチュウ、くいしんぼうのカビゴンの大きな肖像画が飾られている。壁面の5つ星がよく見るとヒトデマンだったり、足元では木の実を頬張るホシガリスが顔を覗かせていたりと、席に着く前から楽しめる見どころがいっぱいだ。
またエントランス前のショーケースには料理やスイーツ、ドリンクの見本がずらりと並ぶ。案内される前にどのメニューを頼むかじっくり吟味できる。
席は列ごとに「ほのおタイプ」「くさタイプ」「みずタイプ」「でんきタイプ」に区切られていて、各テーブルの上には列のタイプのポケモンが待っている。席に敷かれているオリジナルデザインの紙製ランチョンマットは持ち帰り可能なので、折り目を付けたくない人はクリアファイルを持参するのもいいだろう。
ほのおタイプ側の壁面にはグッズやイラストが飾られ、でんきタイプ側の壁面は映像ビジョンが設置されている。ビジョンには窓が映し出され、時間ごとにさまざまなポケモンがカフェの様子をうかがいに姿を現す。注文を待っている間、店内のあちこちを眺めて楽しめる。
さらに店内奥には、新メニューの1つ「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」を前に大口を開けるカビゴンのフォトスポットが設けられている。かたわらには大きなスプーンとフォークが置かれていて、カビゴンに一口あげるような写真を撮ることもできる。
■食べ終わるとピカチュウと目が合う!?わざをイメージしたドリンクも
リニューアルしたメニューのうち、記者が試食したのは「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」(2530円)。甘口のカレーの上にピカチュウとピチューが並び、「クラボのみ」をイメージしたミートボールや、モンスターボールの豆腐ハンバーグが添えられたプレートだ。また、プレート自体もピカチュウの顔になっていて、カレーを食べ終えるとその表情が見える仕掛けとなっている。プレートの表情は複数あり、注文ごとにランダムなので、どんな顔を見せてくれるかは食べ終えてのお楽しみだ。
また、ドリンクでは「ゲンガーのあやしいひかりスムージー」(1265円)を試飲した。ゲンガーがニヤリと笑うポケモンカフェオリジナルグラスにぶどう味のフローズンスムージーが詰まった一品で、ひんやりとしたスムージーとぶどう果肉、2つの味と食感が味わえる。ゲンガーの技の1つ「あやしいひかり」でスムージーの中心がうっすら照らされた、見た目も楽しいドリンクだ。グラス付き(2255円)を注文すれば、グラスを持ち帰ることができる。
内覧会に登場したメニューでは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」(2090円)も注目の1品。シェフピカチュウのムースがのったチョコとベリーのパフェで、後述するショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、このパフェをピカチュウが作るというストーリーになっている。
このほか、「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」(2530円)、「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」(2530円)、「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」(2090円)、「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」(1375円)など、それぞれのポケモンの個性や魅力をさまざまな形で取り込んだメニューがそろう。12歳以下が対象のメニュー「ポケモンカフェキッズプレート 〜ピカチュウハンバーガー〜」(1540円)は、ポケモンカフェオリジナルのぬりえコースター3枚セットも付いてくる。
なお、ドリンクメニューを1杯注文ごとに、ポケモン30周年ロゴ(ポケモンカフェver.)のステッカーが1枚もらえる。絵柄は全3種で、どのステッカーがもらえるかはランダムだ。※ステッカープレゼントはなくなり次第終了
■ピカチュウと一緒にパフェ作り！新ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」
リニューアルした店内中央にはお皿をイメージしたスペースが設けられている。ここをステージに披露されるのが新ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」だ。シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウのうち、いずれかのピカチュウが登場して、ピカピカパフェを作っていく内容。かき混ぜたりトッピングをしたり、ピカチュウの動きに合わせて一緒にパフェを作る雰囲気を楽しめる。その際、テーブルの上のメニューをうっかり倒さないよう注意しよう。写真や動画の撮影もOK。ショーの最後には写真撮影の時間も用意されている。上演時間は約10分だ。
■予約なしでも購入OK！おうちでもカフェ気分を味わえるキュートなオリジナルグッズ
また、店内のグッズスペースでは、ポケモンカフェのオリジナルグッズが多数取りそろえられている。「ぬいぐるみ Pokemon Cafe シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウ」(各2640円)や、「カビゴンプレート Pokemon Cafe」(2750円)などカフェで使われている食器やカトラリー、店内で働くポケモンやメニューが描かれたPETシール(550円)、クリアポーチ＆マカロンポーチセット(2750円)など、いずれもキュートなアイテムばかり。
グッズ購入は席の予約をしていなくても可能なので、目当てのグッズがあるなら立ち寄ってみるのもおすすめだ。
ポケモンカフェ TOKYO、ポケモンカフェ OSAKAともに、カフェ利用は事前予約制。予約は公式サイト上で受け付けている。新たな魅力がいっぱいのポケモンカフェにぜひ足を運んでみよう！
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【写真】「ポケモンカフェ TOKYO」エントランスは5つ星レストランの趣
2018年にオープンしたポケモンカフェ TOKYOは、今回が初の店内フルリニューアル。新たなエントランスは5つ星レストランをイメージし、パティシエピカチュウやシェフピカチュウ、くいしんぼうのカビゴンの大きな肖像画が飾られている。壁面の5つ星がよく見るとヒトデマンだったり、足元では木の実を頬張るホシガリスが顔を覗かせていたりと、席に着く前から楽しめる見どころがいっぱいだ。
またエントランス前のショーケースには料理やスイーツ、ドリンクの見本がずらりと並ぶ。案内される前にどのメニューを頼むかじっくり吟味できる。
席は列ごとに「ほのおタイプ」「くさタイプ」「みずタイプ」「でんきタイプ」に区切られていて、各テーブルの上には列のタイプのポケモンが待っている。席に敷かれているオリジナルデザインの紙製ランチョンマットは持ち帰り可能なので、折り目を付けたくない人はクリアファイルを持参するのもいいだろう。
ほのおタイプ側の壁面にはグッズやイラストが飾られ、でんきタイプ側の壁面は映像ビジョンが設置されている。ビジョンには窓が映し出され、時間ごとにさまざまなポケモンがカフェの様子をうかがいに姿を現す。注文を待っている間、店内のあちこちを眺めて楽しめる。
さらに店内奥には、新メニューの1つ「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」を前に大口を開けるカビゴンのフォトスポットが設けられている。かたわらには大きなスプーンとフォークが置かれていて、カビゴンに一口あげるような写真を撮ることもできる。
■食べ終わるとピカチュウと目が合う!?わざをイメージしたドリンクも
リニューアルしたメニューのうち、記者が試食したのは「ピカチュウとピチューのなかよしカレープレート」(2530円)。甘口のカレーの上にピカチュウとピチューが並び、「クラボのみ」をイメージしたミートボールや、モンスターボールの豆腐ハンバーグが添えられたプレートだ。また、プレート自体もピカチュウの顔になっていて、カレーを食べ終えるとその表情が見える仕掛けとなっている。プレートの表情は複数あり、注文ごとにランダムなので、どんな顔を見せてくれるかは食べ終えてのお楽しみだ。
また、ドリンクでは「ゲンガーのあやしいひかりスムージー」(1265円)を試飲した。ゲンガーがニヤリと笑うポケモンカフェオリジナルグラスにぶどう味のフローズンスムージーが詰まった一品で、ひんやりとしたスムージーとぶどう果肉、2つの味と食感が味わえる。ゲンガーの技の1つ「あやしいひかり」でスムージーの中心がうっすら照らされた、見た目も楽しいドリンクだ。グラス付き(2255円)を注文すれば、グラスを持ち帰ることができる。
内覧会に登場したメニューでは、「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」(2090円)も注目の1品。シェフピカチュウのムースがのったチョコとベリーのパフェで、後述するショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、このパフェをピカチュウが作るというストーリーになっている。
このほか、「カビゴンのおひるね てりやきバーガー」(2530円)、「ミミッキュのばけのかわオムレツとコーンシチュー」(2530円)、「イーブイのカラフルフルーツパンケーキ」(2090円)、「ゆけっ! ゲッコウガ! えんまく白桃ドリンク」(1375円)など、それぞれのポケモンの個性や魅力をさまざまな形で取り込んだメニューがそろう。12歳以下が対象のメニュー「ポケモンカフェキッズプレート 〜ピカチュウハンバーガー〜」(1540円)は、ポケモンカフェオリジナルのぬりえコースター3枚セットも付いてくる。
なお、ドリンクメニューを1杯注文ごとに、ポケモン30周年ロゴ(ポケモンカフェver.)のステッカーが1枚もらえる。絵柄は全3種で、どのステッカーがもらえるかはランダムだ。※ステッカープレゼントはなくなり次第終了
■ピカチュウと一緒にパフェ作り！新ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」
リニューアルした店内中央にはお皿をイメージしたスペースが設けられている。ここをステージに披露されるのが新ショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」だ。シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウのうち、いずれかのピカチュウが登場して、ピカピカパフェを作っていく内容。かき混ぜたりトッピングをしたり、ピカチュウの動きに合わせて一緒にパフェを作る雰囲気を楽しめる。その際、テーブルの上のメニューをうっかり倒さないよう注意しよう。写真や動画の撮影もOK。ショーの最後には写真撮影の時間も用意されている。上演時間は約10分だ。
■予約なしでも購入OK！おうちでもカフェ気分を味わえるキュートなオリジナルグッズ
また、店内のグッズスペースでは、ポケモンカフェのオリジナルグッズが多数取りそろえられている。「ぬいぐるみ Pokemon Cafe シェフピカチュウ・ウェイトレスピカチュウ・パティシエピカチュウ」(各2640円)や、「カビゴンプレート Pokemon Cafe」(2750円)などカフェで使われている食器やカトラリー、店内で働くポケモンやメニューが描かれたPETシール(550円)、クリアポーチ＆マカロンポーチセット(2750円)など、いずれもキュートなアイテムばかり。
グッズ購入は席の予約をしていなくても可能なので、目当てのグッズがあるなら立ち寄ってみるのもおすすめだ。
ポケモンカフェ TOKYO、ポケモンカフェ OSAKAともに、カフェ利用は事前予約制。予約は公式サイト上で受け付けている。新たな魅力がいっぱいのポケモンカフェにぜひ足を運んでみよう！
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