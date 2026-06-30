「ますますお金を失いますよ」高須幹弥が警鐘を鳴らす残クレでアルファードを買う罠
高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「残クレでアルファード買わないほうがいい理由」を公開した。動画では、多くの人が利用している「残価設定ローン（残クレ）」の仕組みと、身の丈に合わない高級車を購入することの経済的なリスクについて強く警鐘を鳴らしている。
高須氏は最近、街中で高級車であるアルファードをよく見かけることに触れ、「8割近くが残クレで買っている」と指摘する。本来であれば、自身の収入に見合った200万円程度の車を購入すべきところを、残クレを利用することで高級車に乗れてしまう現状を問題視。「身の丈に合わない高級なものを買ったり使おうとすると、結局損してしまって、ますますお金を失いますよ」と語る。
残クレは、5年後などに車を下取りに出すことを前提に残価を設定し、残りの金額を分割で支払う仕組みである。高須氏は、800万円の車で500万円の残価を設定した場合を例に挙げ、「300万円に対して金利がつくのではなくて、アルファードの800万円に金利がかかるんですよ」と指摘。「割高な利子を払わないといけない」と述べ、ディーラーローンにおける金利設定が割高であり、「ディーラーが丸儲け、ボロ儲けする」という構造的な罠を解説した。
さらに、ローン完済後の5年後には車を手放さなければならず、手元に何も残らないと説明。周囲に対して見栄を張り続けるために、車を手放すタイミングで「じゃあ残クレで買います」と同等の車を新たに購入し、「永遠に残クレ残クレで高い金利でお金払わないといけない」という悪循環に陥る危険性を強調している。
高須氏は、「自分の収入の身の丈に合った車に乗れば、残クレローン組むこともなくて、高い金利を払う必要もない」と総括。見栄を張るために割高な金利を払い続け、最終的に資産を失う状況から抜け出すよう視聴者に強く訴えかけた。
高須氏は最近、街中で高級車であるアルファードをよく見かけることに触れ、「8割近くが残クレで買っている」と指摘する。本来であれば、自身の収入に見合った200万円程度の車を購入すべきところを、残クレを利用することで高級車に乗れてしまう現状を問題視。「身の丈に合わない高級なものを買ったり使おうとすると、結局損してしまって、ますますお金を失いますよ」と語る。
残クレは、5年後などに車を下取りに出すことを前提に残価を設定し、残りの金額を分割で支払う仕組みである。高須氏は、800万円の車で500万円の残価を設定した場合を例に挙げ、「300万円に対して金利がつくのではなくて、アルファードの800万円に金利がかかるんですよ」と指摘。「割高な利子を払わないといけない」と述べ、ディーラーローンにおける金利設定が割高であり、「ディーラーが丸儲け、ボロ儲けする」という構造的な罠を解説した。
さらに、ローン完済後の5年後には車を手放さなければならず、手元に何も残らないと説明。周囲に対して見栄を張り続けるために、車を手放すタイミングで「じゃあ残クレで買います」と同等の車を新たに購入し、「永遠に残クレ残クレで高い金利でお金払わないといけない」という悪循環に陥る危険性を強調している。
高須氏は、「自分の収入の身の丈に合った車に乗れば、残クレローン組むこともなくて、高い金利を払う必要もない」と総括。見栄を張るために割高な金利を払い続け、最終的に資産を失う状況から抜け出すよう視聴者に強く訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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