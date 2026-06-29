パパブブレの氷シリーズが今年も登場！ひんやり動物ミックスや限定キャンディに注目

夏の暑さが本格化する季節にぴったりな、パパブブレの人気企画「氷シリーズ」が2026年も登場します。7月2日（木）より全国店舗と公式サイトで発売される今回のコレクションは、見た目にも涼しげな限定キャンディが勢ぞろい。新作の「ひんやり動物ミックス」をはじめ、話題の「流氷のカケラキャンディ」やグミ入りキャンディなど、職人技が光る“食べる氷体験”が楽しめます♡

北極の仲間たちがかわいい新作キャンディ

今年新たに登場する「ひんやり動物ミックス」は、昨年人気だった氷シリーズと動物シリーズを組み合わせた注目商品です。

キャンディの中には、しろくま、ペンギン、アザラシなど寒冷地をイメージした動物たちが描かれており、光にかざすとガラス細工のような美しさを楽しめます。

フレーバーはホワイトサワー、レモンスカッシュ、ライチを組み合わせた爽やかな味わい。価格は740円（税込）です。

また、ギフトにもぴったりな「ひんやり動物小分けセット」は1,840円（税込）で販売されます。

さらに人気の「氷キャンディ」も登場。シャンパンソーダ風味の透明なキャンディの中に、アセロラ、パッションフルーツ、レモン、マスカットのフルーツグミを閉じ込めました。

表面にはキシリトールをまとわせ、口に入れた瞬間のひんやり感も魅力です。価格は740円（税込）。炭酸飲料に浮かべるアレンジも楽しめます。

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食感が楽しい限定スイーツも登場

毎年話題となる「流氷のカケラキャンディ」も再登場します。

約10年もの構想期間を経て誕生したこの商品は、舐めるとシャリッと、噛むとふわっとほどける独特の食感が特徴。

流氷を思わせる見た目と軽やかな後味で、暑い季節にぴったりの一品です。価格は740円（税込）となっています。

また、「氷グミロリポップ」は大粒グミを薄いキャンディでコーティングした夏限定商品。キャンディの“パリッ”とした食感と、グミの“もっちり”とした食感のコントラストが楽しめます。

フレーバーはマスカットとレモンの2種類で、それぞれ640円（税込）。透明感のある見た目も夏らしく、ちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

なお、こちらは店舗限定販売のためオンラインショップでの取り扱いはありません。

夏休みに参加したいワークショップ

パパブブレでは、夏休み期間限定で人気ワークショップ「Candy Making STUDIO」も開催されます。

職人と一緒に飴づくりを体験できるイベントで、2026年は心斎橋店、福岡店、横浜アトリエ、有楽町店、吉祥寺店、中野店、さいたま新都心店、渋谷青山店、渋谷スクランブルスクエア店の全国9店舗で実施。

開催日は7月18日（土）から7月28日（火）までで、参加費は4,800円（税込）、対象年齢は5歳以上です。

体験では「うちわロリポップ」と「やどかりアイスロリポップ」の2種類を制作可能。完成品は持ち帰ることができ、参加者限定プレゼントも用意されています。自由研究や夏の思い出づくりにもぴったりです♪

この夏だけのひんやり体験を楽しんで

パパブブレの氷シリーズは、見た目の美しさだけでなく、食感や味わいにもこだわった夏限定コレクションです。

ひんやり動物ミックスや流氷のカケラキャンディなど、職人の技術が詰まった商品は自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもおすすめ。

さらにワークショップでは飴づくりの楽しさも体験できます。この夏は、涼しさと遊び心にあふれたパパブブレの世界を満喫してみてはいかがでしょうか♡