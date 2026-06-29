これからなに着る？ 可愛く着回せる「先のある服」





服選びにはさまざまな迷いが生じるもの。いっときの満足感だけで終わらせない。ワクワクが長続きする、ワードローブのそろえ方に焦点をあててみました。







黒ベースのドット柄パンツ

「開放的な柄」こそシックな黒で。非日常を彷彿させる浮かれた柄に、洗練と落ち着きをもたらすベースが黒のモノトーン。無条件にアガるキャッチィなルックスはそっけない黒に飽きたときの刺激としても有効。 黒×白ドットフリルパンツ／TSURU By MARIKO OIKAWA







ロンT感覚で白シャツを

白シャツ／エストネーション 黒レザーパンツ／ルームエイト ブラック（オットデザイン）

いつものロンTやスウェットを、しなやかな白シャツに差し替えてみる。形は気楽なカットソーに近いけれど、シルキーな光沢と落ち感があるだけで、カジュアルな装いに品格が宿る。シャツの長めの着丈がヒップまわりを隠してくれるから、タイトなパンツも気負わない。ラフなシルエットなのにどこかドレッシー。そんな「ギャップのある白」が、日常のモノトーンを鮮やかに更新。







ストレート見えするフレアデニム

すっきりとした見た目を維持しながら、ひざ下からのゆるやかな広がりで、靴とつながりがなめらかになりフラットシューズでもスタイルよく。脚にまとわりつかないゆとりと軽い素材で、夏でも快適なはき心地。ピタッとしたボディスーツを合わせたキレイめカジュアル。オーセンティックなスタイルに、ひかえめなフレアで甘さをひとさじ。 フレアデニムパンツ／Levi’ｓ®(リーバイ・ストラウス ジャパン)







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