「誰も不幸にしてない」は本当？不倫する男性に潜む“間違った倫理観”
「家庭は壊れていない」「誰も傷ついていない」
不倫をしている男性の中には、そんな言葉で自分を納得させている人がいます。もちろん、すべての男性がそうとは限りません。ただ、関係を続けるために、都合のいい考え方をしてしまうケースは少なくないでしょう。
バレなければ問題ない
問題にしているのは、不倫そのものではなく“発覚すること”。そのため関係をやめるのではなく、隠し方や連絡方法ばかりに気を配るようになります。でも、本当に問われているのは、バレるかどうかではありません。何をしているか、そこが問題なのです。
家庭と恋愛は別物
家庭は壊したくない。でも、この恋愛もやめたくない。そう考えて、二つを別の問題として扱おうとする男性もいます。しかし実際には、家庭と恋愛を完全に切り離すことはできません。どちらにも影響が及ぶからこそ、結果的に多くの人が苦しむことになるのです。
不倫相手も納得している
「無理やりじゃない」「相手も分かってくれている」と考えることで、自分の責任を軽く感じようとすることも。ただ、不倫相手が納得していることと、その関係が健全であることは、まったく別の話です。都合のいい解釈は、現実を見えにくくしてしまいます。
不倫を続けるには、どこかで自分を納得させる理由が必要になります。だからこそ、“誰も不幸にしていない”“バレなければ大丈夫”という考え方が生まれやすいのかもしれません。でも、本当に見るべきなのは、自分の行動が誰にどんな影響を与えているか。そこから目をそらした瞬間から、間違った倫理観は少しずつ育っていくのでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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