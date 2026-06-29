お金も時間もムダにしない♡ 旅好きクリエイター直伝の【賢い旅行プラン術】

せっかくの旅行を100%楽しむためにも、移動のムダや予想外の出費はできるだけ避けたい！そこで今回は、旅好きなクリエイターたちに、もっと効率よく楽しむための「旅行プラン術」を教えてもらいました。予算のメリハリから映えスポットの探し方まで、次の旅行に役立つテクが満載です♡

旅クリエイターに習う！格安旅行基本の【き】 「どうしてそんなにたくさん旅行できるの？」その秘密を探るべく、旅好き女子から支持を集めるクリエイターたちをネホハホ。旅費を賢く抑える極意を教えてもらいました♡

教えてくれたのは... ほのぴすさん 毎月旅する旅好きインフルエンサー♡ Instagram：@noponopisu2 PROFILE TikTokを中心に活動し、フォロワー数80万人超えを誇る人気クリエイター。旅行好きが高じて、これまで訪れた国は30ヵ国以上。今は毎月旅行がマストなんだとか。 那悠さん 若者目線なリアルなテクが話題に！ Instagram：@nayouuw PROFILE 中国とベトナムにルーツに持つ、22才のハーフ美女。ヨーロッパ5ヵ国を25万円で巡るなど、若者ならではのリアルな旅テクを発信する節約上手な旅好きガール。 HITOMIさん 全国・世界を旅するWEB旅行ライター Instagram：@pito_820 PROFILE 元旅行会社勤務。現在はSNS総フォロワー約40万人を誇る旅クリエイターとして活動中。国内外を飛び回り、昨年だけでも、約20ヵ国を訪れた旅のエキスパート♡

【旅プラン編】ノープランはNG！効率タブは準備で決まる！ 行き当たりばったりの観光は、移動のムダや予想外の出費が増える原因に。立地や移動ルートを事前に整理しておけば、交通費も時間もぐっと節約！

Check! 全部を我慢しない予算のメリハリ旅が正解！ 「私は、ホテルや食事はそこまでお金をかけないかわりに、その国でしかできない体験には、惜しまず投資します！あとから思い出に残るものを優先に考えて、どこにお金を使うか決めておくと旅の満足度もアップ♡」by 那悠さん トルコで乗った人生初の気球体験 フィンランドでサンタさんとパシャリ♡

Check! 1日のスケジュールにはAIを活用せよ！ 「SNSで見つけた、行きたい場所や旅の予算、移動手段などをAIにまとめて入力。すると効率よく回れるルートや時間配分まで提案してくれるんです！iPhoneのメモに書いて、友だちとシェアしておくのがおすすめ！」by ほのぴすさん 場所以外にも買いたいものまでメモしておけば旅の後悔ゼロ！

Check! Googleマップの保存機能で旅ルートを効率化！ 「事前準備として、行きたいスポットをGoogleマップに保存しておくのはマスト。場所が密集しているエリアを把握できるから、ホテル選びや移動計画が圧倒的にラクになる！目的別に保存の絵文字を変えるとわかりやすい」by ほのぴすさん カフェや買い物など絵文字を変えて見やすく！

Check! Googleマップの保存機能で旅ルートを効率化！ 「旅行前は、『小紅書（通称：RED）』で現地の人気スポットや写真の撮り方をリサーチ！同じ場所でもワンホンガールの撮り方を真似すれば、写真映えが全然違う！『日本旅行 攻略』とか『日本 美食』って調べるのが◎」by 那悠さん ホテルの写真も真上から撮ればこんなに可愛い♡

Ray編集部 エディター 草野咲来