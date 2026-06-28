”街ナカ”ホテル「OMO」が愛犬都市旅宣言！宿泊費を最大30％OFF、愛犬1頭無料の特別プランも登場
星野リゾートが全国に展開する「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」は、都市部で愛犬と楽しむ新しい旅の形「愛犬都市旅宣言」を提唱している。
【画像】OMOでは全国11施設で愛犬と宿泊が可能。「愛犬都市旅宣言」はOMO5東京五反田、OMO7横浜、OMO7大阪で提唱
愛犬同伴の宿泊は現在11のOMOで実施されており、そのなかでも2026年4月に開業の「OMO7横浜」をはじめ、「OMO5東京五反田」「OMO7大阪」の3施設で「愛犬都市旅宣言」を開始。愛犬と行ける飲食店や散歩コースの提案、飼い主の外出時に安心なペットカメラの貸出、一緒に過ごせる館内スペースなど、都市旅のハードルを解消するサービスを充実させている。さらにワクチン基準を緩和し愛犬の負担も軽減。同宣言を記念し、宿泊料金が最大30％オフ、愛犬1頭無料になる特別プランも実施。愛犬との身軽で自由な都市滞在を叶えてくれる。
星野リゾートでは「愛犬も大事なゲスト」という理念のもと、2022年以降、愛犬と泊まれる宿泊施設を拡大し、現在42施設で受け入れを行っている。愛犬家への調査の結果、都市部への旅行はリゾート地に比べて「散歩コースや同伴可能な店の詳細リサーチが必要」「飼い主の用事中に愛犬を待たせてしまう」といった心理的・物理的ハードルから、愛犬との都市滞在をあきらめてしまう傾向が明らかになった。一方で都市部は交通利便性にすぐれ、愛犬とともに訪れることができる飲食店や観光資源が凝縮された魅力的なエリア。「テンションあがる『街ナカ』ホテル」OMOは、これまで培った街との連携の知見を活かし、飼い主と愛犬にとって街が快適なフィールドとなるようサポートする「愛犬都市旅宣言」を開始した。
＜愛犬との都市滞在をおすすめする理由＞
【Point.1】移動が短く、愛犬の負担が少ない
【Point.2】愛犬と過ごせる飲食店が多く、食事に困らない
【Point.3】愛犬との時間だけではなく、買い物や観光も楽しめる
■「愛犬都市旅宣言」の4つのサービス方針
■その1：街ナカを愛犬と一緒に楽しむ提案
愛犬と初めての街を訪れる際、事前に「どの店が同伴可能か」「どのルートであれば安全に散歩ができるか」など、詳細なリサーチが必要になる場合も。そこでOMOでは、街に詳しいスタッフが情報収集した飼い主専用の「ご近所マップ(※1)」を提供。愛犬と一緒に過ごせる、おすすめの飲食店や散歩コースの提案により、旅マエの入念な下調べがなくてもスムーズに旅を楽しめる。
※1：スタッフがホテル周辺歩いて収集した“とっておき”の飲食店、ショップ、観光スポットを掲載したオリジナルマップ
■その2：飼い主が安心して用事を済ますためのサポート
都市に宿泊する際、愛犬を家族や知人に預けたりペットホテルを選択をするケースが見られるが、「愛犬都市旅宣言」対象の3施設では、外出先からスマホで留守番中の愛犬を見守れるAI搭載のペットカメラ「Furbo(ファーボ)」を希望者に貸出し。これにより客室にいる愛犬の様子をスマホで知ることができるので、飼い主は安心して都市で用事を済ませることができる。
■その3：館内で一緒に過ごせる場所や時間を提供
「愛犬都市旅宣言」対象施設には客室以外でも愛犬と食事ができたり、一緒に歩けるパブリックエリアがある。館内で夜の時間を楽しむことができるイベント「ローカルリズムナイト(※2)」は愛犬も参加可能。
(※2：OMOブランドの施設で毎晩開催している夜のイベント。その土地の文化にちなんだ空間演出、フード・ドリンク提供などを通じて、地域の魅力を満喫できる)
■その4：愛犬受け入れ規約を変更
国際的に参照されている獣医療ガイドラインを踏まえ、2026年3月よりワクチン接種基準を見直し、星野リゾート全体で規約を新たに設定。飼い主の声にも配慮し、愛犬の健康と安全の両立を目指した運用を行っている。
■愛犬宿泊キャンペーン
「愛犬都市旅宣言」のスタートを記念して、宿泊料金最大30％オフ。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる特別プランを公式サイトにて販売。
プラン内容：宿泊料金10〜30％割引(※割引率は施設、日程により異なる)、愛犬1頭分の宿泊費無料
予約期間：〜9月29日(火)
宿泊期間：〜9月30日(水)チェックイン
■愛犬都市旅宣言の対象施設
■OMO7横浜
大型犬が2頭まで宿泊できるスイートルーム含む全32室の客室を用意。屋内外のドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」、愛犬と横浜散策を満喫できる周辺スポットを30カ所以上紹介したマップを愛犬専用フロアに常設。
■OMO5東京五反田
高層階からの夜景を楽しめる全17室の客室を用意。広々とした屋内外の「OMOドッグガーデン」を完備し、季節のフォトスポットやプロカメラマンによる撮影を体験できるサービスも実施。
■OMO7大阪
愛犬同伴OKな飲食店や散歩コースを20カ所以上網羅した携帯用マップを提供。広大なガーデンエリア「みやぐりん」で開催される夜のイベントには愛犬同伴で参加することができ、愛犬用の光るアイテムを用意している(※公式サイト等を確認)。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】OMOでは全国11施設で愛犬と宿泊が可能。「愛犬都市旅宣言」はOMO5東京五反田、OMO7横浜、OMO7大阪で提唱
愛犬同伴の宿泊は現在11のOMOで実施されており、そのなかでも2026年4月に開業の「OMO7横浜」をはじめ、「OMO5東京五反田」「OMO7大阪」の3施設で「愛犬都市旅宣言」を開始。愛犬と行ける飲食店や散歩コースの提案、飼い主の外出時に安心なペットカメラの貸出、一緒に過ごせる館内スペースなど、都市旅のハードルを解消するサービスを充実させている。さらにワクチン基準を緩和し愛犬の負担も軽減。同宣言を記念し、宿泊料金が最大30％オフ、愛犬1頭無料になる特別プランも実施。愛犬との身軽で自由な都市滞在を叶えてくれる。
星野リゾートでは「愛犬も大事なゲスト」という理念のもと、2022年以降、愛犬と泊まれる宿泊施設を拡大し、現在42施設で受け入れを行っている。愛犬家への調査の結果、都市部への旅行はリゾート地に比べて「散歩コースや同伴可能な店の詳細リサーチが必要」「飼い主の用事中に愛犬を待たせてしまう」といった心理的・物理的ハードルから、愛犬との都市滞在をあきらめてしまう傾向が明らかになった。一方で都市部は交通利便性にすぐれ、愛犬とともに訪れることができる飲食店や観光資源が凝縮された魅力的なエリア。「テンションあがる『街ナカ』ホテル」OMOは、これまで培った街との連携の知見を活かし、飼い主と愛犬にとって街が快適なフィールドとなるようサポートする「愛犬都市旅宣言」を開始した。
＜愛犬との都市滞在をおすすめする理由＞
【Point.1】移動が短く、愛犬の負担が少ない
【Point.2】愛犬と過ごせる飲食店が多く、食事に困らない
【Point.3】愛犬との時間だけではなく、買い物や観光も楽しめる
■「愛犬都市旅宣言」の4つのサービス方針
■その1：街ナカを愛犬と一緒に楽しむ提案
愛犬と初めての街を訪れる際、事前に「どの店が同伴可能か」「どのルートであれば安全に散歩ができるか」など、詳細なリサーチが必要になる場合も。そこでOMOでは、街に詳しいスタッフが情報収集した飼い主専用の「ご近所マップ(※1)」を提供。愛犬と一緒に過ごせる、おすすめの飲食店や散歩コースの提案により、旅マエの入念な下調べがなくてもスムーズに旅を楽しめる。
※1：スタッフがホテル周辺歩いて収集した“とっておき”の飲食店、ショップ、観光スポットを掲載したオリジナルマップ
■その2：飼い主が安心して用事を済ますためのサポート
都市に宿泊する際、愛犬を家族や知人に預けたりペットホテルを選択をするケースが見られるが、「愛犬都市旅宣言」対象の3施設では、外出先からスマホで留守番中の愛犬を見守れるAI搭載のペットカメラ「Furbo(ファーボ)」を希望者に貸出し。これにより客室にいる愛犬の様子をスマホで知ることができるので、飼い主は安心して都市で用事を済ませることができる。
■その3：館内で一緒に過ごせる場所や時間を提供
「愛犬都市旅宣言」対象施設には客室以外でも愛犬と食事ができたり、一緒に歩けるパブリックエリアがある。館内で夜の時間を楽しむことができるイベント「ローカルリズムナイト(※2)」は愛犬も参加可能。
(※2：OMOブランドの施設で毎晩開催している夜のイベント。その土地の文化にちなんだ空間演出、フード・ドリンク提供などを通じて、地域の魅力を満喫できる)
■その4：愛犬受け入れ規約を変更
国際的に参照されている獣医療ガイドラインを踏まえ、2026年3月よりワクチン接種基準を見直し、星野リゾート全体で規約を新たに設定。飼い主の声にも配慮し、愛犬の健康と安全の両立を目指した運用を行っている。
■愛犬宿泊キャンペーン
「愛犬都市旅宣言」のスタートを記念して、宿泊料金最大30％オフ。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる特別プランを公式サイトにて販売。
プラン内容：宿泊料金10〜30％割引(※割引率は施設、日程により異なる)、愛犬1頭分の宿泊費無料
予約期間：〜9月29日(火)
宿泊期間：〜9月30日(水)チェックイン
■愛犬都市旅宣言の対象施設
■OMO7横浜
大型犬が2頭まで宿泊できるスイートルーム含む全32室の客室を用意。屋内外のドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」、愛犬と横浜散策を満喫できる周辺スポットを30カ所以上紹介したマップを愛犬専用フロアに常設。
■OMO5東京五反田
高層階からの夜景を楽しめる全17室の客室を用意。広々とした屋内外の「OMOドッグガーデン」を完備し、季節のフォトスポットやプロカメラマンによる撮影を体験できるサービスも実施。
■OMO7大阪
愛犬同伴OKな飲食店や散歩コースを20カ所以上網羅した携帯用マップを提供。広大なガーデンエリア「みやぐりん」で開催される夜のイベントには愛犬同伴で参加することができ、愛犬用の光るアイテムを用意している(※公式サイト等を確認)。
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