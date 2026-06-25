標高1400メートル天空での星空×音楽フェス！長野県阿智村で「STARRY NIGHT FES 2026」8月開催。豪華アーティスト50組以上が出演
日本一の星空を誇る長野県阿智村の株式会社阿智昼神観光局は、2026年8月1日(土)〜8月9日(日)の9日間、富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはらにて天空の楽園ナイトツアースペシャルイベント「STARRY NIGHT FES 2026」を開催する。2026年は阿智村70周年、会場のヘブンスそのはら30周年の記念特別開催となる。
【写真】ステージパフォーマンスと星空が広がるSTARRY NIGHT FES会場
天空の楽園ナイトツアーは、全長2500メートル、高低差600メートル、所要時間約15分のゴンドラで標高1400メートル地点まで上がり、街の光が届かない山頂で満天の星空を楽しめる人気イベント。
今回はそのスペシャルイベントとして、国内外で活躍するアーティストやパフォーマー、芸人による音楽＆パフォーマンスと日本一の星空を同時に楽しめる「STARRY NIGHT FES 2026」が開催される。
■「STARRY NIGHT FES 2026」開催概要
・開催日程：2026年8月1日(土)〜8月9日(日) 9日間
・開催時間
Day＆Night開催：8月1日(土)、2日(日)、7日(金)、8日(土)、9日(日)
13時〜16時／18時〜21時
Night開催：8月3日(月)、4日(火)、5日(水)、6日(木)
18時〜21時※ステージの開始・終了時間は日ごとに変わる。下りゴンドラは常時運行。
・会場：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら(長野県下伊那郡阿智村智里3731-4)
・駐車場：2000台無料
・主催：ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社
・企画・協力：株式会社阿智昼神観光局／スタービレッジ阿智誘客促進協議会
・問い合わせ：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら／TEL：0265-44-2311
■出演者情報
・出演ミュージシャン：
秋人、あたらよ、アレン、尾崎裕哉、小沢あきこ、華乃、カルテット.、熊木杏里、グランダルメ、ケイスケサカモト、Cosmic Mauve、こはならむ、サスケ、SALOA、SEAMO、GENIC、ジョーブログバンド、神保彰(EX CASIOPEA)、Star☆T、seven oops、ダンス☆マン、dela、友成空、中西圭三、日食なつこ、根本要(STARDUST REVUE)、nobodyknows+、花＊花、番匠谷紗衣、→Pia-no-jaC←、平野莉玖、FUNKIST、VOICE、BOYS AND MEN、MATSURI、MHRJ、Miyuu、みゆな、MOS、吉田山田、米倉千尋
・出演パフォーマー・ショー：悪苦露會、OORT、KADOKAWA DREAMS、木下晴稀、中村侑我、TAKAYA、イッカデサーカス、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリン
・出演芸人・ものまね：ウォルターズ、おばたのお兄さん、こてつ、スカチャン、テツandトモ、とにかく明るい安村、どぶろっく、中村素也、ニッチロー、ねづっち、橋爪奈菜(pippin)、星兄、ゆでたかの、ラニーノーズ
星兄企画
8月3日(月)、4日(火)の2日間、阿智村での活動でも知られる星空解説「星兄(ほしにぃ)」の企画を実施する。星兄ゆかりのアーティストと爆笑星空解説を楽しめる。
出演アーティスト：
秋人、ケイスケサカモト、神保彰(EX CASIOPEA)、ダンス☆マン、中西圭三、根本要(STARDUST REVUE)、花＊花、VOICE、星兄
阿智村70周年企画
8月7日(金)には阿智村70周年を記念した特別企画を実施する。トリッキング世界チャンピオンやスラックライン世界大会優勝経験をもつ選手によるワークショップのほか、サーカス・大道芸などステージ外のプログラムも用意されている。
■チケット情報
チケットは2026年6月5日10時より販売中。料金は変動制で、ゴンドラ往復乗車料金が含まれる。
1：Dayチケット(各日)
大人・高校生：2900円、小・中学生：1400円、未就学児：無料
2：Nightチケット(各日)
大人・高校生：4000円〜4500円、小・中学生：2000円〜2250円、未就学児：無料
3：Day＆Nightチケット(各日) 金土日曜日(8月1日、2日、7日、8日、9日)限定
大人・高校生：6900円〜7400円、小・中学生：3400円〜3650円、未就学児：無料
※Day＆Nightチケットは16時〜18時にゴンドラで下山後、再入場が可能。
お得なセットチケット
1：5day Day＆Nightチケット
金土日曜日(8月1日(土)、2日(日)、7日(金)、8日(土)、9日(日))の5日間利用可能
大人・高校生：2万2000円、小・中学生：1万1000円、未就学児：無料
2：Weekdays 4days Nightチケット
平日(8月3日(月)〜6日(木))の4日間利用可能
大人・高校生：1万2000円、小・中学生：6000円、未就学児：無料
※オンラインでチケットを購入する際は日時をよく確認すること。購入後のキャンセル・変更は受け付けていない。雨天・曇天時の返金・割引もない
※営利目的でのチケット転売は禁止。転売チケットでの入場を断る場合がある
※タイムテーブルは6月中旬に発表予定。追加出演者は随時発表される
■天空の楽園 ナイトツアー Season2026
会場内には、星空をテーマにした映像や光の演出で迎えるEntrance Zone(エントランスゾーン)、ガイドによる星空解説や森の中を歩きながら新たな発見をするExperience Zone(体験ゾーン)、静かに星空を眺めるSilent Zone(静寂ゾーン)の3エリアが設けられており、星空エンターテインメントパークとして楽しめる構成だ。
屋外イベント会場では毎日ライトダウンタイムを実施。場内の照明がいっせいに消灯し、ガイドや映像による星空解説が行われる。暗闇の中を進むゴンドラ、街の明かりが届かない山頂で見る満天の星と、非日常の体験が待っている。
■長野県阿智村について
長野県南端に位置し、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる山あいの村。1973年に湧出した昼神温泉はアルカリ性単純硫黄泉(pH9.7)で、なめらかな泉質から「美肌の湯」とも呼ばれる。環境省が実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」1位(2006年)に認定されており、この「日本一の星空」を観光活性に活用するため、2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。同年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」をスタートし、2025年3月末時点でイベント累計来場者数は120万人以上にのぼる。
標高1400メートルの夜空に広がる満天の星と、国内外から集まる豪華アーティストの音楽が阿智村の夏を彩る。昼間の山の緑と、夜の星降る空――2つの顔をもつヘブンスそのはらの世界を、この夏体感してみて。
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【写真】ステージパフォーマンスと星空が広がるSTARRY NIGHT FES会場
今回はそのスペシャルイベントとして、国内外で活躍するアーティストやパフォーマー、芸人による音楽＆パフォーマンスと日本一の星空を同時に楽しめる「STARRY NIGHT FES 2026」が開催される。
■「STARRY NIGHT FES 2026」開催概要
・開催日程：2026年8月1日(土)〜8月9日(日) 9日間
・開催時間
Day＆Night開催：8月1日(土)、2日(日)、7日(金)、8日(土)、9日(日)
13時〜16時／18時〜21時
Night開催：8月3日(月)、4日(火)、5日(水)、6日(木)
18時〜21時※ステージの開始・終了時間は日ごとに変わる。下りゴンドラは常時運行。
・会場：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら(長野県下伊那郡阿智村智里3731-4)
・駐車場：2000台無料
・主催：ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社
・企画・協力：株式会社阿智昼神観光局／スタービレッジ阿智誘客促進協議会
・問い合わせ：富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら／TEL：0265-44-2311
■出演者情報
・出演ミュージシャン：
秋人、あたらよ、アレン、尾崎裕哉、小沢あきこ、華乃、カルテット.、熊木杏里、グランダルメ、ケイスケサカモト、Cosmic Mauve、こはならむ、サスケ、SALOA、SEAMO、GENIC、ジョーブログバンド、神保彰(EX CASIOPEA)、Star☆T、seven oops、ダンス☆マン、dela、友成空、中西圭三、日食なつこ、根本要(STARDUST REVUE)、nobodyknows+、花＊花、番匠谷紗衣、→Pia-no-jaC←、平野莉玖、FUNKIST、VOICE、BOYS AND MEN、MATSURI、MHRJ、Miyuu、みゆな、MOS、吉田山田、米倉千尋
・出演パフォーマー・ショー：悪苦露會、OORT、KADOKAWA DREAMS、木下晴稀、中村侑我、TAKAYA、イッカデサーカス、リトルツインスターズ、クロミ、シナモロール、ポチャッコ、ポムポムプリン
・出演芸人・ものまね：ウォルターズ、おばたのお兄さん、こてつ、スカチャン、テツandトモ、とにかく明るい安村、どぶろっく、中村素也、ニッチロー、ねづっち、橋爪奈菜(pippin)、星兄、ゆでたかの、ラニーノーズ
星兄企画
8月3日(月)、4日(火)の2日間、阿智村での活動でも知られる星空解説「星兄(ほしにぃ)」の企画を実施する。星兄ゆかりのアーティストと爆笑星空解説を楽しめる。
出演アーティスト：
秋人、ケイスケサカモト、神保彰(EX CASIOPEA)、ダンス☆マン、中西圭三、根本要(STARDUST REVUE)、花＊花、VOICE、星兄
阿智村70周年企画
8月7日(金)には阿智村70周年を記念した特別企画を実施する。トリッキング世界チャンピオンやスラックライン世界大会優勝経験をもつ選手によるワークショップのほか、サーカス・大道芸などステージ外のプログラムも用意されている。
■チケット情報
チケットは2026年6月5日10時より販売中。料金は変動制で、ゴンドラ往復乗車料金が含まれる。
1：Dayチケット(各日)
大人・高校生：2900円、小・中学生：1400円、未就学児：無料
2：Nightチケット(各日)
大人・高校生：4000円〜4500円、小・中学生：2000円〜2250円、未就学児：無料
3：Day＆Nightチケット(各日) 金土日曜日(8月1日、2日、7日、8日、9日)限定
大人・高校生：6900円〜7400円、小・中学生：3400円〜3650円、未就学児：無料
※Day＆Nightチケットは16時〜18時にゴンドラで下山後、再入場が可能。
お得なセットチケット
1：5day Day＆Nightチケット
金土日曜日(8月1日(土)、2日(日)、7日(金)、8日(土)、9日(日))の5日間利用可能
大人・高校生：2万2000円、小・中学生：1万1000円、未就学児：無料
2：Weekdays 4days Nightチケット
平日(8月3日(月)〜6日(木))の4日間利用可能
大人・高校生：1万2000円、小・中学生：6000円、未就学児：無料
※オンラインでチケットを購入する際は日時をよく確認すること。購入後のキャンセル・変更は受け付けていない。雨天・曇天時の返金・割引もない
※営利目的でのチケット転売は禁止。転売チケットでの入場を断る場合がある
※タイムテーブルは6月中旬に発表予定。追加出演者は随時発表される
■天空の楽園 ナイトツアー Season2026
会場内には、星空をテーマにした映像や光の演出で迎えるEntrance Zone(エントランスゾーン)、ガイドによる星空解説や森の中を歩きながら新たな発見をするExperience Zone(体験ゾーン)、静かに星空を眺めるSilent Zone(静寂ゾーン)の3エリアが設けられており、星空エンターテインメントパークとして楽しめる構成だ。
屋外イベント会場では毎日ライトダウンタイムを実施。場内の照明がいっせいに消灯し、ガイドや映像による星空解説が行われる。暗闇の中を進むゴンドラ、街の明かりが届かない山頂で見る満天の星と、非日常の体験が待っている。
■長野県阿智村について
長野県南端に位置し、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる山あいの村。1973年に湧出した昼神温泉はアルカリ性単純硫黄泉(pH9.7)で、なめらかな泉質から「美肌の湯」とも呼ばれる。環境省が実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」1位(2006年)に認定されており、この「日本一の星空」を観光活性に活用するため、2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。同年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」をスタートし、2025年3月末時点でイベント累計来場者数は120万人以上にのぼる。
標高1400メートルの夜空に広がる満天の星と、国内外から集まる豪華アーティストの音楽が阿智村の夏を彩る。昼間の山の緑と、夜の星降る空――2つの顔をもつヘブンスそのはらの世界を、この夏体感してみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。