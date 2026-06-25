不二家の新カフェ「ペコちゃんmilkyタイム」が東北初出店！ 記念福袋や店舗限定メニューを展開
「不二家」の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」3号店が、7月3日（金）10時00分から、福島・福島市にある福島駅西口パワーシティピボットにオープンする。
【写真】数量限定！ カフェのロゴがかわいい「福袋」を用意
■季節限定の新作メニューも
今回東北初出店となる「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」は、JR福島駅直結の駅ビル1階に位置し、赤べこに扮したペコちゃん＆ポコちゃんとゆかいな仲間たちを描いた外壁で福島らしさを表現した、カフェ形態の新店舗。
オープン当日はペコちゃんとあかべぇによるグリーティングが行われるほか、オープン記念としてカフェのロゴが入ったトートバッグに「不二家」のお菓子やグッズ、「ペコちゃんmilkyタイム」で使えるクーポンを詰め合わせたお得な福袋が数量限定で販売される。
また、福島駅西口店限定商品「ペコちゃん×赤べこのアクリルチャーム」や「酪王カフェオレとのコラボシェイク」に加え、季節限定の新作メニューが登場。さらに、プレゼントキャンペーンも実施され、店内商品を1000円（税込）以上購入で「オリジナルステッカー」が1枚もらえる。
なお、「ペコちゃんmilkyタイム」はロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクや、ドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームを楽しめる「不二家」の新業態。1月は埼玉・浦和美園駅、3月は千葉・柏市にオープンし、福島駅西口店は3号店目となる。
【写真】数量限定！ カフェのロゴがかわいい「福袋」を用意
■季節限定の新作メニューも
今回東北初出店となる「ペコちゃんmilkyタイム 福島駅西口店」は、JR福島駅直結の駅ビル1階に位置し、赤べこに扮したペコちゃん＆ポコちゃんとゆかいな仲間たちを描いた外壁で福島らしさを表現した、カフェ形態の新店舗。
また、福島駅西口店限定商品「ペコちゃん×赤べこのアクリルチャーム」や「酪王カフェオレとのコラボシェイク」に加え、季節限定の新作メニューが登場。さらに、プレゼントキャンペーンも実施され、店内商品を1000円（税込）以上購入で「オリジナルステッカー」が1枚もらえる。
なお、「ペコちゃんmilkyタイム」はロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクや、ドーナツ、パイ、マフィン、ケーキ、ソフトクリームを楽しめる「不二家」の新業態。1月は埼玉・浦和美園駅、3月は千葉・柏市にオープンし、福島駅西口店は3号店目となる。