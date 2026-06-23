ファミマ×Afternoon Tea監修シュークリームに反響 「食感が最高」「香りたまらん」とファン続出
【モデルプレス＝2026/06/23】ファミリーマートとAfternoon Teaがコラボした「アフタヌーンティー」フェアが、全国のファミリマート約16,400店で開催され、SNSで盛り上がりを見せています。過去最多となる全28種類の多彩なラインナップのひとつ、「アールグレイ香るザクほろシュー」が紅茶の豊かな風味や食感を楽しめると評判です。
【写真】紅茶＆ホイップのWクリームたっぷりな限定シュー
5月に誕生したファミマの“新食感シュー”「ザクほろシュー」シリーズに、Afternoon Tea監修の「アールグレイ香るザクほろシュー」が期間限定で仲間入り。“ザクほろ”の名の通り、ザクザクとした心地よい歯ごたえと、口の中でほろっと崩れるような絶妙な食感のシューパフが最大の魅力です。
香ばしく凹凸のあるシュー生地の表面には、アールグレイの風味を引き立てるコーティングがなされ、ゴツゴツした真ん丸なフォルムは可愛さ十分。手に持ってみると、中身がぎゅっと詰まった重さで、ザクザクしそうなハードな質感が伝わります。まずはアールグレイのベルガモットの華やかな香りと、香ばしい小麦の香りを堪能して、早速いただきます。
ひと口食べてみると、ベルガモットの風味とパフの香ばしいザクザク感が折り重なって、パフだけでもリッチな美味しさ。パフは程よい厚さで、口の中でほろほろとほどけ、とろっとしたクリームと絡み合います。
注目なのが、北海道生クリームをブレンドした、まろやかでリッチな味わいのホイップクリームと、茶葉の旨味をぎゅっと凝縮させた濃厚な紅茶クリーム。これが見た目よりも甘さが控えめで、ミルクの甘みとベルガモットの豊かな香りが相性抜群。あふれんばかりに注入されたWクリームは、口の中ですっと溶けて消えてしまうほどで、軽やかな後味は大人にもおすすめです。
一口ごとに変化するシューパフのザクザク感と、あふれ出す2種のクリームのとろけるような質感のコントラストは、専門店のような至高のハーモニーが楽しめる贅沢スイーツ。元々シュークリームは、ファミリーマートのスイーツカテゴリ内で最も売れているということもあり、今回のコラボレーションの目玉のひとつ。食べた人からはSNSで「食感が最高！」「 香りがたまらん」「クリームにしっかり紅茶の香りがする」「甘さ控えめでいい」「固めの生地が好み」などの声があがっており、紅茶好きなら一度食べてみる価値ありです。
2019年から継続的にコラボレーションを実施し、ファンも毎年楽しみにしている同シリーズ。今年はアールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、使用している茶葉も多彩で、スイーツ、パン、ドリンクなど充実のラインナップに。どんなシーンでもマッチするバリエーションに、改めて紅茶の奥深さを知ることができました。まだまだSNSで盛り上がりを見せる紅茶スイーツの“お祭り”、ぜひ楽しんでみてくださいね。（modelpress編集部）
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◆食感のコントラストが楽しい“至高”の紅茶シュー
5月に誕生したファミマの“新食感シュー”「ザクほろシュー」シリーズに、Afternoon Tea監修の「アールグレイ香るザクほろシュー」が期間限定で仲間入り。“ザクほろ”の名の通り、ザクザクとした心地よい歯ごたえと、口の中でほろっと崩れるような絶妙な食感のシューパフが最大の魅力です。
ひと口食べてみると、ベルガモットの風味とパフの香ばしいザクザク感が折り重なって、パフだけでもリッチな美味しさ。パフは程よい厚さで、口の中でほろほろとほどけ、とろっとしたクリームと絡み合います。
注目なのが、北海道生クリームをブレンドした、まろやかでリッチな味わいのホイップクリームと、茶葉の旨味をぎゅっと凝縮させた濃厚な紅茶クリーム。これが見た目よりも甘さが控えめで、ミルクの甘みとベルガモットの豊かな香りが相性抜群。あふれんばかりに注入されたWクリームは、口の中ですっと溶けて消えてしまうほどで、軽やかな後味は大人にもおすすめです。
一口ごとに変化するシューパフのザクザク感と、あふれ出す2種のクリームのとろけるような質感のコントラストは、専門店のような至高のハーモニーが楽しめる贅沢スイーツ。元々シュークリームは、ファミリーマートのスイーツカテゴリ内で最も売れているということもあり、今回のコラボレーションの目玉のひとつ。食べた人からはSNSで「食感が最高！」「 香りがたまらん」「クリームにしっかり紅茶の香りがする」「甘さ控えめでいい」「固めの生地が好み」などの声があがっており、紅茶好きなら一度食べてみる価値ありです。
◆「ファミマ×Afternoon Tea」過去最大規模のコラボ
2019年から継続的にコラボレーションを実施し、ファンも毎年楽しみにしている同シリーズ。今年はアールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、使用している茶葉も多彩で、スイーツ、パン、ドリンクなど充実のラインナップに。どんなシーンでもマッチするバリエーションに、改めて紅茶の奥深さを知ることができました。まだまだSNSで盛り上がりを見せる紅茶スイーツの“お祭り”、ぜひ楽しんでみてくださいね。（modelpress編集部）
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