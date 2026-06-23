完熟ブルーベリーが贅沢すぎ！

農園カフェで大人のご褒美かき氷

日々の仕事や家事で忙しい毎日に、ちょっと特別なご褒美を。

名古屋の中心部から車で45分～1時間。岐阜各務原IC下車5分の『ブルーベリーファーム MAUVE』で6月22日(月)より、夏季限定の「農家のかき氷屋さん」がスタート。

期間は8月末日までの予定。

農園で育てた完熟ブルーベリーをはじめ、地元生産者が育てる旬の果実をふんだんに使った、この時期だけの特別なかき氷が楽しめます。

『ブルーベリーファーム MAUVE』はブルーベリー農園に併設されたカフェ。目の前には広々としたブルーベリー畑が広がり、収穫を待つ果実たちが夏の景色を彩ります。

「農家のかき氷屋さん」は何と言っても、農園のすぐ隣だからこそ実現した鮮度と美味しさが魅力。

収穫した果実をベストな状態で使い、自家製ソースとともに一杯のかき氷へと仕上げています。

メニュー紹介

旬の果実をたっぷり味わう

5種類のかき氷をご紹介！

メニューは全部で5種類。自社農園のブルーベリーや、地元の生産者が育てるこだわりのフルーツが主役です。

●BLUEBERRY

1,800円

お店の隣に広がる農園で採れた、完熟ブルーベリーを贅沢に使用した看板メニューです。

ここでしか味わえない甘さと深みが、たっぷりのヨーグルト風味で仕立てられています。

●BLUEBERRY CUSTARD PIE

1,800円

完熟ブルーベリーを、濃厚なカスタードクリームと合わせた一杯。

甘酸っぱさとコクの調和が素晴らしく、添えられたサクサクのパイで、まるでブルーベリーカスタードパイを食べているよう！

●BANANA

1,900円



各務原産の「信長バナナ」を贅沢に使用した、特別感あふれる一杯です。

香ばしくキャラメリゼしたバナナと、なめらかなココアクリームが織りなす極上のハーモニー。

氷の中には自家製キャラメルソースも。別添えのラムレーズンソースをかければ、大人の味わいへと変化します。

●ORANGE

1,900円



フレッシュなオレンジと、果実から作る自家製オレンジカードの甘さがたまらない一杯。

爽やかな酸味と甘みが口いっぱいに広がり、暑くなるこれからの時期にぴったりです。

●STRAWBERRY

2,200円



優しい甘さの生クリームと、甘酸っぱい苺の組み合わせが王道のスイーツ系かき氷です。

氷の中には、リッチなベリーのワイン煮が閉じ込められています。

さらにカスタードソースをプラスすることで、タルトのような味わいの変化を楽しめます。

地元生産者とつながる

各務原の恵みを！

『ブルーベリーファーム MAUVE』の魅力は、自社農園のブルーベリーだけではありません。

同じ各務原市内にある「灯-あかり-フルーツパーク」をはじめ、地域の生産者と連携しながら旬の果物を取り入れています。

季節によって登場するフルーツも変わる予定で、各務原の果実が集まる地域密着型のかき氷店を目指しているそうです。

特に注目なのが「信長バナナ」。

農薬を使わずに栽培され、皮ごと食べられるのが特徴です。

糖度は23～26度と高く、まろやかな甘みが楽しめます。岐阜大学・三重大学との産学連携による研究のもと育てられている、各務原ならではの国産バナナです。

ブルーベリー畑を眺めて

癒やしの時間も過ごせます

店内は木の温もりとコンクリートの質感が調和した落ち着いた空間。

大きな窓からはブルーベリー畑を眺めることができ、開放感たっぷりです。

さらに人気を集めそうなのがウッドテラス席。

農園をバックに風を感じて、都会の喧騒とはひと味違う旅気を満喫できます。名古屋市内からもアクセスしやすく、週末のドライブ先としてもお勧めです。

旬の果実の美味しさをそのまま味わえる「農家のかき氷屋さん」。

ブルーベリーが実る季節だけの特別な一杯を求めて、各務原へ足を運んでみては？

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店舗名：ブルーベリーファーム MAUVE

住所：岐阜県各務原市神置町2-2-3

電話番号：090-9934-3547

営業時間：11:00～17:00

定休日：8月末まで夏季限定開催

公式サイト：https://co-con.jp/