サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」6．23から発売！ 今年は「白桃＆マスカット」が新登場
「サーティワン アイスクリーム」は、6月23日（火）〜8月31日（月）の期間、夏限定ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】メロンソーダ感をUPした人気フレーバーも！ 夏限定ドリンクの詳細
■混ぜて味変を楽しむのもおすすめ
今回発売されるのは、ザザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせで暑い夏にぴったりの人気ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」。
新作として仲間入りする「白桃＆マスカット」は、もぎたての桃をイメージしたシロップと、芳醇なマスカットが香る甘いシロップを絶妙なバランスで合わせた、果汁感あふれるジューシーな味わいが楽しめる。
また、毎年人気の定番フレーバー「メロン＆ブルー」もリニューアルして登場。メロンとブルーの2つのシロップを使用し、よりメロンソーダ味になるようなバランスにこだわったという。
いずれのフレーバーも、好みのスモールサイズのアイスクリームを1個トッピング可能。2層になったカラフルなドリンクは、そのまま飲むのはもちろん、混ぜて味の変化を楽しむのもおすすめだ。
【写真】メロンソーダ感をUPした人気フレーバーも！ 夏限定ドリンクの詳細
■混ぜて味変を楽しむのもおすすめ
今回発売されるのは、ザザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせで暑い夏にぴったりの人気ドリンク「ザ・クラッシュソーダ」。
新作として仲間入りする「白桃＆マスカット」は、もぎたての桃をイメージしたシロップと、芳醇なマスカットが香る甘いシロップを絶妙なバランスで合わせた、果汁感あふれるジューシーな味わいが楽しめる。
また、毎年人気の定番フレーバー「メロン＆ブルー」もリニューアルして登場。メロンとブルーの2つのシロップを使用し、よりメロンソーダ味になるようなバランスにこだわったという。
いずれのフレーバーも、好みのスモールサイズのアイスクリームを1個トッピング可能。2層になったカラフルなドリンクは、そのまま飲むのはもちろん、混ぜて味の変化を楽しむのもおすすめだ。