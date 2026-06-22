【数量限定】Suicaのペンギンとノーレーズンサンドイッチのコラボ缶が誕生。グランスタ東京店で6月20日から販売中。

菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH (ノーレーズンサンドイッチ)」のグランスタ東京店では、「Suicaのペンギン」とのコラボレーションサンドを2026年6月20日から数量限定で販売しています。

パケも味わいも特別感満載

27年3月に卒業するSuicaの大人気キャラクター「Suicaのペンギン」に感謝の気持ちを伝えたいという想いから、2種類のスペシャルな缶が誕生しました。

愛らしい表情のSuicaのペンギン型のサブレでこだわりのクリームをたっぷりと挟んだ、リッチなスイーツです。

Suicaのペンギンのキャラメルバターサンドイッチ（レーズン）− ありがとう缶

ホワイトチョコベースのバタークリームと果実味溢れるレーズンを混ぜ込み、濃厚に炊き上げたバニラキャラメルを発酵バターのサブレで挟んだ、レーズンサンドのニュースタンダードです。

価格は、3個入り1780円。

Suicaのペンギンのキャラメルバターサンドイッチ（ショコラアプリコット）− おつかれさま缶

ミルクチョコベースのバタークリームと、キュートな風味の杏を混ぜ込んでクーヴェルチュールチョコレートを加えた紅茶ミルクキャラメルを、カカオサブレでサンドしています。

価格は、3個入り1780円。

さらに、缶入りのスイーツ以外にも、オリジナルグッズが多数登場。

「Suicaのペンギンありがとうアクリルキーホルダー」（1210円）、「Suicaのペンギンありがとうステッカーパック」（880円）、「Suicaのペンギンおつかれさまステッカーパック」（880円）の3種類です。

販売場所は、東京駅「グランスタ東京」改札内 1F 吹き 抜けエリア。

営業時間は、月曜日から土曜日が8時から22時、日曜日と祝日は8時から21時まで。

なお、商品は数量限定のため、なくなり次第終了です。

（C）C.S/JR東日本/D

（東京バーゲンマニア編集部）