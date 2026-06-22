佐久間大介が向井康二との自撮りショット公開！「ふたりともかっこいい」「いい写真」「尊い」プライベートでの交流にも「爆弾エピ落としてきた！」と反響

【写真】佐久間大介＆向井康二の自撮りショット／向井康二の過去表紙まとめ／各社から向井康二への祝福メッセージ

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。6月21日に誕生日を迎えた向井康二を祝福し、仲睦まじい2ショットを公開して反響を呼んでいる。

■佐久間大介が向井康二を祝福！“さくこじ”密着2ショット公開

佐久間は「今日はうちの向井康二32歳の誕生日!!!!!!!!! こーじ！！！！！ 誕生日おめでとーーーーー！！！！！！」とメッセージを投稿。

オレンジ色の“ベビーマーク”の絵文字を大量に並べ、愛情たっぷりに祝福した。

あわせて公開された写真では、ステージ衣装姿の佐久間と向井が寄り添ってカメラを見つめる2ショットを披露。ピンクヘアをハーフアップにした佐久間はピースサインを見せ、向井は顎に手を添えたポーズを決めている。

さらに佐久間は「また家遊びに行かなきゃ！！！(^^)」とつづり、プライベートでも仲の良さがうかがえるコメントを添えた。

この投稿にファンからは「さくこじ尊い」「康二くんお誕生日おめでとう」「さっくんはこーじのこと赤ちゃんだと思ってる？」「いい写真」「この顔好きすぎる」「ふたりともかっこいい」「イケメンすぎる」「爆弾エピ落としてきた！」などの声が寄せられている。

■向井康二の誕生日を祝して過去表紙が一挙公開

また、「Fujisan.co.jp」公式Xも向井の誕生日を祝福。投稿では、ゴルフウェア姿を披露した『GOLF BROS.』や、『non-no』、『SPUR』、『東京カレンダー』など、これまで向井が飾ってきた数々の表紙を公開した。

ソロ表紙だけでなく、共演者との表紙も並び、様々な表情やスタイルを見せる向井の軌跡を振り返る内容となっている。

■SNSでは向井康二への祝福ムード広がる

そのほか、向井と縁のある番組や雑誌、企業の公式SNSからも祝福メッセージが続々。向井の愛されぶりが伝わる投稿が相次ぎ、誕生日当日にはSNS上も祝福ムードに包まれていた。

Snow Man

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