【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を取り戻したいです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
苦手なことや上手くいかないことから距離をあけていきます。辛いことは減らせますが、それが正解かを自分の中ではわからないでしょう。仕事や公の場では周囲の人達に損な形で利用されなように考えながら進みます。時には受け入れないこともあるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
本来の自分を取り戻したくなるようです。辛い状況を追いかけて自分をダメにしてしまうことを避けます。想いや事実を大衆に広めてからの方が、過去が無駄にならないでしょう。シングルの方は、様々な視点で物事を見ていく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が未来についての答えをゆっくり出していこうとしてます。
｜時期｜
6月25日 強気を見せる ／ 6月28日 ビジュアルレベルUP
｜ラッキーアイテム｜
世界の話
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞