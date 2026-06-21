【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では気持ちのままに進まないでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
過去の自分よりも周囲の人達よりも、何倍も努力をしていこうという気持ちです。取り戻したいものも沢山あるでしょう。仕事や公の場では今取り掛かっていることに対して興味が増します。その熱意が他の人達にプレッシャーを与えすぎてしまうかも知れません。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の幸せのために、自分に嘘をつかないといけないことがあるようです。好きという気持ちだけでは、未来を作っていけません。決断に切なくなることもあるでしょう。シングルの方は、周囲に流されない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周りの人達との繋がりを大事にしたい時です。
｜時期｜
6月22日 繋がりに勇気をもらう ／ 6月27日 解決することがある
｜ラッキーアイテム｜
花
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞