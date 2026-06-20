ヴェレダの数量限定「ピンクピーチ」登場♡夏気分を高める天然アロマボディケア

オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」から、夏の輝きを閉じ込めた数量限定シリーズ「ピンクピーチ」が登場しました。みずみずしいピーチにオレンジとジャスミンを重ねた100％天然アロマの香りは、まるで南国リゾートで過ごすような心地よさ♡シャワージェルやハンドクリーム、リップバターまで揃い、夏の肌をうるおしながら幸せな香りに包まれる特別なボディケアタイムを叶えてくれます。

夏を彩る限定「ピンクピーチ」シリーズ

「ピンクピーチ」シリーズは、甘くジューシーなピーチを主役にした夏限定のボディケアコレクションです。

ピーチのとろけるような甘さに、オレンジの爽やかさ、ジャスミンの上品な華やかさが重なり合い、軽やかで幸福感あふれる香りを実現。

天然由来のアロマならではのやさしい香り立ちで、毎日のケア時間を特別なひとときへと導いてくれます。

夏は紫外線や冷房による乾燥など、肌への負担が増える季節。そんな時期だからこそ、うるおいケアと香りのリラックスタイムを同時に楽しめるアイテムは魅力的です。

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全ラインナップをチェック

ピンクピーチ シャワージェル



価格：2,860円（税込）

みずみずしいピンクピーチの香りを楽しめるシャワージェルです。肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げ、汗ばむ季節も心地よいバスタイムを演出。毎日のシャワータイムが楽しみになるアイテムです。

容量：200mL

ピンクピーチ ハンドクリーム



価格：2,530円（税込）

さらっとした使用感でべたつきにくく、家事や仕事の合間にも使いやすいハンドクリーム。

手肌をなめらかに整えながら、ふんわり広がるピンクピーチの香りを楽しめます。持ち歩きにも便利なサイズ感です。

容量：50mL

ピンクピーチ ティンテッドリップバター



価格：1,760円（税込）

うるおいとツヤを与えながら、ほんのり自然な血色感をプラスするティンテッドリップバター。ナチュラルメイクにもなじみやすく、夏のヘルシーな表情を演出してくれます。

ピンクピーチの香りが唇を包み込み、気分まで明るくしてくれそうです。

容量：7mL

南国気分を誘う香りの魅力

「ピンクピーチ」シリーズの魅力は、何といってもその香りの世界観です。

太陽の光が降り注ぐ南国のバカンスをイメージしたフレグランスは、甘さだけでなく爽やかさも感じられる絶妙なバランス。

ピーチの甘い余韻から始まり、オレンジのフレッシュさ、ジャスミンの優雅な香りへと変化していきます。

重たすぎず軽やかに香るため、暑い季節にも使いやすいのが嬉しいポイント。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。

まとめ

数量限定で登場したヴェレダの「ピンクピーチ」シリーズは、天然アロマならではの豊かな香りと、夏にうれしいうるおいケアを両立した特別なコレクションです。

シャワージェル、ハンドクリーム、ティンテッドリップバターと幅広いラインナップで、全身をピーチの甘く爽やかな香りで包み込んでくれます♡

夏だけの限定アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。