梅しそ鯵味噌やいぶりがっこ、旨辛ヤンニョムまで…おにぎり専門店とKiriがコラボした「おにKiri」旋風きてます🍙

クリームチーズの可能性は無限大。アレンジ次第で、デザートにもおかずにもおつまみにもなる万能食材です。

今回注目するのは「クリームチーズ×おにぎり」の組み合わせ。なんといま、巷のおにぎり専門店にクリームチーズのKiri（キリ）とコラボしたおにぎりが登場しているんだってッ!!

【どんなコラボ？】

チーズとおにぎりの組み合わせって、意外に思えるけれど実はそうでもない。

近年では専門店が増加するなど、おにぎりの人気が加速していますが、これに伴い “具材や味つけにこだわった進化系おにぎり” が増えているみたい。SNSではすでに「チーズ×おにぎり」の組み合わせが話題になっているようなんです。

こうした背景を踏まえて、Kiriではおにぎりのおいしさの可能性を広げる企画「おにKiri」が始動しました。その一環として、専門店とタッグを組んだコラボおにぎりが爆誕したみたいなの！

【全ラインナップを紹介するぜ】

2026年6月1日からは順次、おにぎり専門店4ブランドとのコラボを展開しています。おにぎりのプロフェッショナルたちがつくった「おにKiri」のラインナップはこちら♪

■おにぎり・とん汁 山太郎

・梅しそ鯵味噌おにKiri®（500円）

販売期間：6月1日〜6月30日

販売店舗：雑司ヶ谷、二子玉川、テイクアウト

■一汁おにぎり 一粒万福

・おにKiri®×サーモンアボカドユッケ（550円）

・おにKiri®×柚子胡椒香るじゃこくるみ（550円）

販売期間：6月1日〜6月30日

販売店舗：西小山本店、新宿御苑店

■Onigily Cafe

・おかかクリームチーズおにKiri®（360円〜）※販売終了

・シャケクリームチーズおにKiri®（370円〜）※6月8日〜6月14日

・昆布クリームチーズおにKiri®（360円〜）※6月15日〜6月21日

・本格生ワサビ味噌クリームチーズおにKiri®（390円〜）※6月22日〜6月28日

・明太子クリームチーズおにKiri®（360円〜）※6月1日〜6月30日

販売店舗：中目黒店、代々木公園店

■NIGICHA

・旨辛ヤンニョムおにKiri®（480円）

・燻香いぶりがっこおにKiri®（480円）

・柚子胡椒香る紅鮭おにKiri®（480円）

販売期間：6月2日〜6月30日

販売店舗：新宿御苑前店

お、おいしそ〜〜〜!! 梅やシャケといったおにぎりの定番具材もいいですし、「本格生ワサビ味噌」や「旨辛ヤンニョム」といった変化球にも惹かれちゃう。

いずれも魅力的ですが、私が選ぶとするなら……一汁おにぎり 一粒万福の「サーモンアボカドユッケ」と「柚子胡椒香るじゃこくるみ」でしょうか。

「サーモンアボカドユッケ」は、脂の乗ったサーモンと濃厚なアボカド、自家製ユッケソースを合わせた、ご褒美のような満足感のあるおにぎり。「柚子胡椒香るじゃこくるみ」は、甘辛く仕上げたじゃこくるみに柚子胡椒をプラスしたおにぎりとのこと。あまりにもおいしそうすぎるので、さっそく食べに行ってみよっと♪

※価格はすべて税込みです。

参照元：Kiri、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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