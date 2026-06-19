美肌や美ボディの魅力を堪能できる撮り下ろし写真も。森香澄の美容本『戦略的かわいいの作り方』が発売

タレント・俳優として活躍する森香澄さんが美容誌『美的』とタッグを組んで手がけた美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』が、9月1日に発売されます。

■ “計算され尽くされたかわいさ”を77のメソッドで紹介

同書は、タレント・俳優として活躍する森香澄さんが美容誌『美的』とタッグを組んで手がけた美容本。

美的.com連載『森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら、誰でも実践できる“計算され尽くされたかわいさ”を、77のメソッドで紹介します。

構成は、「大学生〜局アナ時代に研究を重ねて生み出したメイクテクニック」「−7kgのダイエットに成功した“スフレっぽボディ”の作り方」「忙しくてもブレない透明感肌を保つための美容習慣」「徹底した自己分析で磨き上げてきた強メンタル論」の4章。

カラコン選びや美容医療との付き合い方、最新のダイエット方法などの実践的な情報にくわえ、ここだけの恋愛＆結婚観といった内面についても触れています。

さらに、美肌や美ボディの魅力を存分に堪能できる撮り下ろし写真を50点以上にわたり掲載しました。

また、4都市では同書の発売の記念イベントの開催も予定しています。

自分らしいかわいさを磨きたい人は、森香澄さんが実践してきた美容メソッドを参考にしてみてはいかがでしょうか。

■書誌概要

書誌名：戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−

発売予定日：2026年9月1日

定価：1,980円

発売：小学館

（フォルサ）