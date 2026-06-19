ヨックモックのシガールが飲むデザートに！クッキー×シェイク「クーシェ（COO-CHE）」が東京駅限定で新発売

ヨックモックは、2026年6月19日から、新感覚のデザート「クーシェ（COO-CHE）」を東京駅一番街店限定で販売しています。

特製シガール×オリジナルシェイクの飲むデザート

「クーシェ（COO-CHE）」は、ヨックモックの代名詞ともいえるシガールを、これまでにない形で楽しめる体験型のデザートです。

クーシェ用にアレンジした特製のシガールの中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリームとクランブルクッキーをトッピング。

シェイクとクランブル、ホイップクリームを混ぜて、ザクザクなめらかな食感を楽しむもよし、カップを握ってシガールを割れば、軽いサックサク感が加わって、ひと味ちがう新たな食感が味わえます。

混ぜたり割ったりすることで、少しずつ食感や味わいが変化するクーシェで、美味しいと楽しいを同時に体験してみて。

・クーシェ（COO-CHE）

価格は780円。

ヨックモック 東京駅一番街店限定で、毎日11時、14時、17時に数量限定で販売します。

状況によって、販売時間が変更する場合があります。

東京駅一番街店がクーシェ色に染まる

ヨックモック 東京駅一番街店は、期間限定で"涼しく、楽しいヨックモック体験"をテーマに、ひんやりと涼しげで夏らしい世界観のディスプレイにチェンジ。海外のカフェやパーラー風のデザインは、駅ナカなのにリゾートにいるかのような気分を楽しめます。

店頭には巨大クーシェのオブジェやフォトスポット付きのドリンクスタンドもあり、味わうだけで終わらない、新しいデザート体験ができる空間です。

ヨックモック 東京駅一番街店は、JR東京駅八重洲地下中央口改札近くの東京駅一番街にあります。

営業時間は9時から20時30分まで。

店舗や商品の詳細は、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部