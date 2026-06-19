ちいかわ×東京スカイツリーのコラボ詳細決定 “ぬい撮り”フォトスポットに限定グッズ続々
【女子旅プレス＝2026/06/19】東京スカイツリー（R）にて、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」が7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。詳細が発表され、映画公開に合わせた特別な装飾や限定メニュー、オリジナルグッズなどが公開された。
【写真】ちいかわ×東京スカイツリーのコラボ詳細決定
3年ぶり2度目となるコラボレーションは、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせて実施されるもの。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベント限定ビジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどが設置される。天望シャトル（エレベーター）内には、特別な島への船旅を楽しめる演出がなされ、フロア445のウェルカムエリアでは、特別コスチュームをまとったキャラクターたちがお出迎え。
続く回廊エリアでは、ちいかわたちとバカンス気分を味わえる装飾が広がり、フロア450の折り返しエリアには、手漕ぎボートで洞窟を探索するフォトスポットが設置される。さらにスロープエリアでは「島に呼ばれた真実」として、“カンタンな討伐”や“100倍の報酬”を巡る演出が用意されている。
また、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示も実施。使用する「星ふる応援マグネット（2個入）」は全8柄で、カプセルトイとして展開される。
フロア450には、昆布でとらわれたりオリに入れられたりするシーンを再現した「ぬい撮りフォトスポット」も登場。展望台内でのグッズ販売はないため、撮影する場合はぬいぐるみ持参となる。天望回廊からの絶景をバックに、パネル仕様のキャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービスもフロア445にて実施される。
天望デッキ フロア340の「SKYTREE CAFE」では、キャラクターたちをイメージした限定メニューを味わえる「島カフェ」がオープン。メニューは「ちいかわの星ふるさっぱりドリンク」「ハチワレの星ふるさわやかドリンク」「うさぎの星ふるトロピカルドリンク」「モモンガと古本屋の星ふるなかよしドリンク」のほかにもフードメニューやスイーツが用意される予定。コラボ1品注文毎に、「オリジナルコースタ―」（全8柄）を1枚プレゼントなどの特典も用意される。
また地上350メートルの天望デッキに位置する「SKYTREE ROUND THEATER（R）」では、窓ガラスを巨大スクリーンにした夜間限定の特別映像を毎晩上映。13台のスピーカーによる音響と24台のプロジェクターを用い、各回約6分の迫力ある映像が投影される。
さらに、会場から遠く離れていてもコラボレーションを楽しめる仕掛けが。会期中一部日程で、東京スカイツリー全体が各キャラクターをイメージしてライティングされる。デザインは約100秒毎に移り変わり、東京の夜空にちいかわたちのカラーを描き出す。
東京スカイツリー1階の「SKYTREE SPACE」では、イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズが登場する。「トレーディングホログラム缶バッジ（全8柄）」「ビーズ付きアクリルキーホルダー（全8種）」「Tシャツ（M/L/XL、全2種）」「大きめトートバッグ」「キャップ（全2種）」「キャンディー缶（全3種）」「フェイスタオル」「レース付きミニタオル（全3種）」などが登場する。※東京ソラマチの「ちいかわランド」では販売なし。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年7月10日（金）〜10月31日（土）
場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階「SKYTREE SPACE」
※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要
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◆コラボ再び！天望回廊にちいかわ出現
3年ぶり2度目となるコラボレーションは、7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせて実施されるもの。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベント限定ビジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどが設置される。天望シャトル（エレベーター）内には、特別な島への船旅を楽しめる演出がなされ、フロア445のウェルカムエリアでは、特別コスチュームをまとったキャラクターたちがお出迎え。
また、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示も実施。使用する「星ふる応援マグネット（2個入）」は全8柄で、カプセルトイとして展開される。
フロア450には、昆布でとらわれたりオリに入れられたりするシーンを再現した「ぬい撮りフォトスポット」も登場。展望台内でのグッズ販売はないため、撮影する場合はぬいぐるみ持参となる。天望回廊からの絶景をバックに、パネル仕様のキャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービスもフロア445にて実施される。
◆ちいかわたちの限定メニューが楽しめる「島カフェ」
天望デッキ フロア340の「SKYTREE CAFE」では、キャラクターたちをイメージした限定メニューを味わえる「島カフェ」がオープン。メニューは「ちいかわの星ふるさっぱりドリンク」「ハチワレの星ふるさわやかドリンク」「うさぎの星ふるトロピカルドリンク」「モモンガと古本屋の星ふるなかよしドリンク」のほかにもフードメニューやスイーツが用意される予定。コラボ1品注文毎に、「オリジナルコースタ―」（全8柄）を1枚プレゼントなどの特典も用意される。
◆夜は窓ガラスをスクリーンにした特別演出も
また地上350メートルの天望デッキに位置する「SKYTREE ROUND THEATER（R）」では、窓ガラスを巨大スクリーンにした夜間限定の特別映像を毎晩上映。13台のスピーカーによる音響と24台のプロジェクターを用い、各回約6分の迫力ある映像が投影される。
さらに、会場から遠く離れていてもコラボレーションを楽しめる仕掛けが。会期中一部日程で、東京スカイツリー全体が各キャラクターをイメージしてライティングされる。デザインは約100秒毎に移り変わり、東京の夜空にちいかわたちのカラーを描き出す。
◆オリジナルグッズも充実
東京スカイツリー1階の「SKYTREE SPACE」では、イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズが登場する。「トレーディングホログラム缶バッジ（全8柄）」「ビーズ付きアクリルキーホルダー（全8種）」「Tシャツ（M/L/XL、全2種）」「大きめトートバッグ」「キャップ（全2種）」「キャンディー缶（全3種）」「フェイスタオル」「レース付きミニタオル（全3種）」などが登場する。※東京ソラマチの「ちいかわランド」では販売なし。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島
期間：2026年7月10日（金）〜10月31日（土）
場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階「SKYTREE SPACE」
※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要
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