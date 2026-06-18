ファミマ、新作レトルトカレーは大盛と魚介の2種 担当者が選ぶ“夏の推しカレー”3選も発表
【モデルプレス＝2026/06/18】ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、新作「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」が6月23日（火）から、「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」が7月7日（火）から、全国の沖縄県を除くファミリーマート約16,100店に登場する。あわせて、ファミマル担当者が選ぶ「ファミマル夏の推しカレー」も公開された。
【写真】ファミマル“夏の推しカレー”発表
新たに登場する「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」は、30種類以上のスパイスが使用され、香味野菜と豚肉の旨みが溶け込んだ食べごたえ抜群の一品。「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」は、あさり、いか、海老の食感と、スパイスの効いた魚介の旨みがバランスよく味わえる一品だ。
また、夏本番を前に、カレー好き500人を対象にした“カレーのどっち論争”調査と題して、食べ方へのこだわりなど最新カレー事情の調査を実施（6月9日〜6月10日）。調査結果によると、カレーの形状は「定番とろとろ派」が約8割と根強い支持を集める一方、夏のカレーには「スパイス感」や「食べやすさ・さっぱり感」「辛さ」の要素を求める傾向が明らかになっている。また、最も食べたい夏カレーには「ビーフカレー」が選ばれた。
これらの調査結果を踏まえ、ファミマル担当者が本気で選んだ「夏の推しカレー」3選も発表。
定番とろとろカレー派におすすめのレトルトカレーは、やわらかな牛肉とフォンドヴォーの旨みが溶け込んだ贅沢な一品「やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー」、あめ色玉ねぎとバターが香る味わいが特徴の「飴色玉ねぎとバター香る キーマカレー」、赤ワインで煮込んだ牛肉を使用し、生クリームの濃厚なコクとカカオマスのビターな味わいが特徴の「赤ワインで煮込んだ牛肉使用 欧風ビーフカレー」。
さらさらスパイスカレー派におすすめの本格レトルトカレーは、フレッシュなハーブとココナッツミルクを使用し、本場タイで仕上げた「ハーブの爽やかな香り グリーンカレー」、13種類のスパイスを組み合わせ、2種類のひよこ豆による異なる食感が楽しめるインドカレー「2種のひよこ豆とトマトの旨味 チャナマサラカレー」、タイ産のレモングラスなどのハーブにスパイス、ココナッツミルクの甘みをいかしたマイルドな味わいの「ココナッツの風味豊かな マッサマンカレー」が選ばれた。
ファミリーマートでは他にもカレー関連製品として、「ファミマ・ザ・カレーパン」「スパイシーでコク深い濃厚カレーせん」など、手軽にスパイスの風味を味わえるラインアップが揃う。（modelpress編集部）
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◆新作カレーは大盛＆海鮮の2種類
新たに登場する「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」は、30種類以上のスパイスが使用され、香味野菜と豚肉の旨みが溶け込んだ食べごたえ抜群の一品。「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」は、あさり、いか、海老の食感と、スパイスの効いた魚介の旨みがバランスよく味わえる一品だ。
◆「夏の推しカレー」とろとろ定番カレー派へのおすすめは？
また、夏本番を前に、カレー好き500人を対象にした“カレーのどっち論争”調査と題して、食べ方へのこだわりなど最新カレー事情の調査を実施（6月9日〜6月10日）。調査結果によると、カレーの形状は「定番とろとろ派」が約8割と根強い支持を集める一方、夏のカレーには「スパイス感」や「食べやすさ・さっぱり感」「辛さ」の要素を求める傾向が明らかになっている。また、最も食べたい夏カレーには「ビーフカレー」が選ばれた。
これらの調査結果を踏まえ、ファミマル担当者が本気で選んだ「夏の推しカレー」3選も発表。
定番とろとろカレー派におすすめのレトルトカレーは、やわらかな牛肉とフォンドヴォーの旨みが溶け込んだ贅沢な一品「やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー」、あめ色玉ねぎとバターが香る味わいが特徴の「飴色玉ねぎとバター香る キーマカレー」、赤ワインで煮込んだ牛肉を使用し、生クリームの濃厚なコクとカカオマスのビターな味わいが特徴の「赤ワインで煮込んだ牛肉使用 欧風ビーフカレー」。
◆さらさらスパイスカレー派におすすめ
さらさらスパイスカレー派におすすめの本格レトルトカレーは、フレッシュなハーブとココナッツミルクを使用し、本場タイで仕上げた「ハーブの爽やかな香り グリーンカレー」、13種類のスパイスを組み合わせ、2種類のひよこ豆による異なる食感が楽しめるインドカレー「2種のひよこ豆とトマトの旨味 チャナマサラカレー」、タイ産のレモングラスなどのハーブにスパイス、ココナッツミルクの甘みをいかしたマイルドな味わいの「ココナッツの風味豊かな マッサマンカレー」が選ばれた。
ファミリーマートでは他にもカレー関連製品として、「ファミマ・ザ・カレーパン」「スパイシーでコク深い濃厚カレーせん」など、手軽にスパイスの風味を味わえるラインアップが揃う。（modelpress編集部）
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