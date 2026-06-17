ロクシタンのムードフレグランス新作登場！ラヴァンドの香りで心ほどける癒し時間

ロクシタンはメゾン創設50周年を記念し、気分に寄り添う新たな「ムードフレグランス」シリーズを展開しています。その第2弾として、2026年7月1日（水）に「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズが登場。南仏オート・プロヴァンスのラベンダー畑を思わせる香りで、忙しい毎日にそっと安らぎを届けます。夜のリラックスタイムや気持ちを整えたい瞬間にぴったりのアイテムが揃いました♡

南仏のラベンダーが誘うリラックスムード

ロクシタンの50周年テーマは「CRAFTING LIFE TIES（受け継がれる、人と自然への想い）」。今年はオート・プロヴァンスの自然や文化を感じられる没入体験を製品を通して提案しています。

新たに誕生したムードフレグランスは、「VERVEINE（ヴェルヴェーヌ）」「LAVANDE（ラヴァンド）」「VERVEINE AGRUMES（ヴェルヴェーヌアグルム）」の3シリーズ。

それぞれ異なる気分へ導く香りが特徴です。

今回発売される「LAVANDE（ラヴァンド）」は、リラックスしたい時や心を落ち着けたい時に寄り添う香り。

南仏産の高品質な真正ラベンダーのエッセンシャルオイルを使用し、ラベンダーの清らかな香りとサンダルウッドのやわらかな温もりが重なり合います。

まるでオート・プロヴァンスのラベンダー畑にいるかのような心地よさが広がり、一日の緊張をやさしく解きほぐしてくれます。

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ラヴァンドシリーズ全アイテムをチェック

シリーズの中心となるのは、「ラヴァンド オードトワレ」。75mL・8,470円（税込）で展開されます。涼やかなラベンダーとミルキーな香りが調和し、仕事の合間や就寝前の寝香水としてもおすすめです。

「ラヴァンド パフュームド ハンドクリーム」は、30mLが1,870円（税込）、75mLが3,300円（税込・EC限定）。手肌をうるおしながら、ほのかな香りを楽しめるアイテムです。

「ラヴァンド パフュームド シャワージェル」は250mL・3,960円（税込）。心地よい香りに包まれながら、夜のバスタイムを特別な時間へと導いてくれます。

「ラヴァンド パフュームド ボディミルク」は250mL・4,840円（税込）。肌をしっとり整えながら、やさしいラベンダーの香りをまとえます。

泡風呂が楽しめる「ラヴァンド フォーミングバス」は500mL・6,160円（税込）。ふんわり泡立つバスで、心までほぐれるような贅沢なリラックスタイムを演出します。

さらに、持ち歩きに便利な「ラヴァンド パフュームド ロールオン」は10mL・3,850円（税込）。手首や耳の後ろにさっと塗るだけで、外出先でも気軽に気分転換ができます。

ギフトにも嬉しい限定ラッピング

「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズの発売を記念し、2026年7月1日（水）から限定ラベンダー柄ラッピングペーパーも登場します。

ギフトボックスを購入した方は、希望に応じて特別デザインのペーパーでラッピングが可能。ラベンダーの美しいイラストが施された上品なデザインは、大切な人への贈り物にもぴったりです。

※なくなり次第終了となります。

※写真はイメージです。

心ほどける香りとともに毎日を豊かに

香りは気分を切り替える大切なスイッチ。ロクシタンの新しいムードフレグランス「LAVANDE（ラヴァンド）」シリーズは、忙しい日々の中で自分自身をいたわる時間を与えてくれます。

オードトワレからボディケア、バスアイテムまで幅広く揃うので、ライフスタイルに合わせて取り入れられるのも魅力。南仏の自然を感じるやさしいラベンダーの香りとともに、心地よい毎日を過ごしてみませんか♪