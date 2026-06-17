ゴンチャ新作「ピーチフルピーチ」6月25日より期間限定登場 ダブル桃ソース仕立ての4種
【モデルプレス＝2026/06/17】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、桃を味わい尽くすデザートティー「ピーチフルピーチ」を2026年6月25日（木）より期間限定で発売する。じゅわっと広がる桃の果実感、シャキシャキ食感の果肉入りピーチゼリー、とろける甘みと心地よい酸味を楽しめる4種がラインナップする。
【写真】ゴンチャの夏の定番“ピーチ”のデザートティー
「ピーチフルピーチ」は、ゴンチャの夏の定番であるピーチシリーズの最新作として展開される。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った果肉入りピーチゼリーに、甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを使用。シャキシャキ、ぷるぷる食感とともに、桃をまるごと頬張ったようなおいしさを楽しめる。ベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。桃のおいしさを引き立てながら、香りがよく後味すっきりとした仕上がりだ。
桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合う。今年からたっぷり楽しめるLサイズも登場する。
桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースのバランスが絶妙で、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり。今年からLサイズも楽しめる。
桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティーです。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせた。濃厚な桃の味わいと、食感のハーモニーを楽しめる。
桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせたさわやかな飲み心地。
福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力だ。各ドリンクにトッピングして楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゴンチャの夏の定番“ピーチ”のデザートティー
◆ゴンチャの夏の定番、ピーチシリーズ
「ピーチフルピーチ」は、ゴンチャの夏の定番であるピーチシリーズの最新作として展開される。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使った果肉入りピーチゼリーに、甘くみずみずしい白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを使用。シャキシャキ、ぷるぷる食感とともに、桃をまるごと頬張ったようなおいしさを楽しめる。ベースティーには、フルーティーな阿里山ウーロンティーをセレクト。桃のおいしさを引き立てながら、香りがよく後味すっきりとした仕上がりだ。
◆ピーチフルピーチ ミルクティー
桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー。福島県産「あかつき」を使った白桃ソースと、黄桃ソースのダブルピーチソースが、阿里山ウーロンティーとミルクにとろけるように絡み合う。今年からたっぷり楽しめるLサイズも登場する。
◆ピーチフルピーチ ティーエード
桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる、夏にぴったりのフルーツティー。みずみずしい白桃ソースと甘酸っぱい黄桃ソースのバランスが絶妙で、贅沢な果肉入りピーチゼリーで満足感もたっぷり。今年からLサイズも楽しめる。
◆ピーチフルピーチ ジェラッティー（R）
桃のおいしさが詰まった、シャリっとなめらかなフローズンティーです。白桃と黄桃のダブルピーチソースに、果肉入りピーチゼリーと阿里山ウーロンティーを合わせた。濃厚な桃の味わいと、食感のハーモニーを楽しめる。
◆ピーチフルピーチ スパークリングティー
桃がシュワッと香り立つ、爽快感あふれるスパークリングティー。白桃ソースと黄桃ソース、果肉入りピーチゼリーに、すっきりとした阿里山ウーロンティーを合わせたさわやかな飲み心地。
◆果肉入りピーチゼリー
福島県産「あかつき」のピーチピューレを使ったゼリーに、ピーチ果肉をごろっと贅沢に合わせた。まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感が魅力だ。各ドリンクにトッピングして楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】